國民法官參與感想　非常信任度暴漲45％...信任比更是100％

▲司法院刑事廳長李釱任說明國民法官統計資料。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民法官制新上路一年半，司法院4日舉行記者會，說明國民法官制度實施的成效。其中當過國民法官的民眾，在參與審判前僅有18.7％非常相信法院審判，但參與後暴漲45％，共有64％非常相信法院審判；另外信任度也提升到100％。

司法院本次由刑事廳長李釱任就「國民參與審判制度成效評估委員會」於國民法官制度施行首年，針對「國民法官所做問卷調查及參與案件實施情形」專題報告。報告中提到前開信任度的統計。

此項統計乃針對擔任過國民法官、備位國民法官，以及選任程序到庭之後選國民法官所做統計，發出問卷共約2006份，回收問卷共1911份，統計所得資料。

其中問到「您對於法院審判(不包含檢察署、調查局、警察局等檢調機關)的整體看法是？／您此次參與審判「之後」，對法院審判的整體看法如何？」在參與審判前，「非常信任」為18.7％、「還算信任」為72.0％，兩者相加合計90.7％。但參與審判後，「非常信任」暴漲為64.0％，「還算信任」為36.0％，兩者相加更達到100％。

此外，問卷也提到，若國民法官「經過本次參與審判後，下次如您再被抽選而有機會擔任國民法官時，是否願意參與？」在經過參與審判後，有超過9成的國民法官，願意第二度參與審判。

▼司法院統計國民法官參與審判後，對法院審判非常信任度暴漲45％。（圖／司法院提供）