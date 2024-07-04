中金30歲女員工離世！去年買上海豪宅　每月要還「超22萬房貸」

▲中金30歲女員工疑因降薪自殺。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社群近日瘋傳中金公司一名30歲女員工因為降薪，還不起房貸而輕生身亡。中金公司隨後證實有員工離世，但僅表示員工是「因自身原因離世」。網傳截圖顯示，該女員工去年買入位於上海外灘價格超過千萬人民幣的豪宅，目前每個月要還房貸超5萬元（約新台幣22萬元）。

此前，中金公司對外回應稱，「我司已第一時間成立專項小組，和員工家屬共同面對這突如其來的變故，妥善處理好相關事宜，對於網傳我司員工跳樓謠言，希望大家尊重逝者隱私，不信謠、不傳謠。」

網路還傳說，死者老公也同樣被降薪，死者3月開始出現精神恍惚，7月1日身亡。根據中金公司年報，2023年員工人均薪酬69.72萬元（人民幣，下同），人均創利40萬元。

此前陸媒報導，大陸經濟不振，降薪已成為大陸銀行、券商常態。根據多銀行及券商近日公布的2023年財報，有21家銀行去年營收共計按年下滑4%，薪酬總額雖微升2.3%，但增幅大大收窄。其中，銀行高層降薪幅度大，平安銀行高層降薪幅度更逾4成，多家銀行公布績效薪酬追索扣回情況。

此外，過去以高薪著稱的券商行業也出現降薪潮，22家券商管理層薪水按年減少逾一成，行業龍頭中金公司員工人均年薪一年縮水近12萬元。

另外，大陸近期開始嚴打證券從業員及親屬違規買賣股票行為，有業內人士表示，多間券商對員工及其家庭成員的股票交易帳戶倒查3年，而且還查帳戶相關的交易設備及IP地址，以識別幕後真正控制者，來判斷員工是否有違規炒股。

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