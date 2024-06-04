紅遍全球「庭院告示牌」降低輕生率！男子看到「別放棄」打消念頭

▲「庭院告示牌」鼓勵憂鬱的人，降低了社區的輕生率。（圖／pixabay）

記者林育綾／綜合報導

這世界低估了善良的影響力，從中捷砍人案挺身而出的「長髮哥」也能印證！TED大會總裁暨首席策展人克里斯安德森（Chris Anderson）在台出版新書《慷慨的感染力》，提到一位演說教練看到自己住的地方，年輕人輕生率升高，決定發起「庭院告示牌」，原本擔心自己點子很蠢，沒想到後來遍及全美各州，甚至多達24個國家都跟她下訂單。有男子在原先打算輕生途中，看到「別放棄」這塊牌子時，決定打消念頭。

克里斯安德森（Chris Anderson）擔任TED大會總裁暨首席策展人長達20多年，近來在台出版新書《慷慨的感染力：在善良被低估的年代，讓善意泛起漣漪》。TED以「18分鐘演講」聞名全球， 擴大許多講者在世界各地的影響力。而克里斯安德森的新書，透過他親眼見證的案例，描述如何運用「慷慨的感染力」這種被低估的善良本能，該書也被列為「比爾蓋茲推薦書單」之一，繁體中文版由時報出版。

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他在書中提到一位演說教練艾咪渥爾夫（Amy Wolff）發起「庭院告示牌」的行動，如何從一個善良的起心動念，演變成遍及全球的感染力。艾咪在2017年時，得知了她居住的奧勒岡州紐貝格（Newberg）年輕人的輕生率，讓她震驚不已。但並非心理治療師的她，一度不知道能做些什麼。

艾咪後來接受Podcast節目「Sounds Good」訪問時表示，儘管覺得自己資格不符，依然決定要「固執地去做一些事情，而非麻木不仁地等待別人來解決。」於是想起好幾年前有過一個瘋狂的想法，「我想像有許多庭院告示牌，上面寫著『別放棄』。」

她想像，如果有人正苦於離婚、戒除毒癮的難關，或者想像自己正處於混亂、創傷、心痛之中，「在上班路上或郊區，看到這樣一個為我加油打氣的告示牌，我會有什麼感覺？」

她後來訂製了20個告示牌，上面寫著「別放棄」、「你做得到」、「你值得被愛」等，跟丈夫和孩子一起一路開著車，詢問社區居民願不願意讓這塊牌子插在自家庭院裡。她一邊開車時，一邊卻步擔心「這點子實在蠢到不行」，沒想到所有被詢問的陌生人，都願意並想要這塊牌子，當地社群媒體頻道不到幾小時就掀起熱烈討論。

艾咪後來開設一個網頁來接訂單，很快地不只是在她門社區，甚至遍及全美、多達24個國家都跟她下訂「庭院告示牌」，訂單接踵而至，至今仍在持續中。

她的E-mail也開始湧入大量訊息，有個男人提到，他本來真的打算輕生，在開車前往地點時，途中看到告示牌寫著「別放棄」，於是開車回到家裡，向家人敞開心扉談論他的憂鬱症。還有個長期吸毒的癮君子說，本來一直活在毒癮、罪惡感和羞愧當中，某天在開車途中看到這個「明亮、白色的東西」，看到上面寫著「你犯的錯不能定義你」，於是下定決心接受戒毒治療。

艾咪渥爾夫沒有為了這個告示牌賺進一毛錢，這是她無條件的善意，卻滿足了所有人心底深處的需求，給予善意或接受善意的人都一樣。克里斯在書中提醒讀者，「每人都可以成為人類展現慷慨的催化劑，不論貧富、位階高低，我們內在具有改變世界的潛能。」

▲《慷慨的感染力：在善良被低估的年代，讓善意泛起漣漪》由時報出版。（圖／時報出版）

時報出版董事長趙政岷表示，《慷慨的感染力》除了比爾蓋茲推薦以外，《富比士》也列為2024 年領導人必讀之書。書中分享作者想透過網路改變世界的願景，結合啟發人心的故事、心理研究，展現「慷慨」如何在建立文明中發揮關鍵作用，是值得推廣的理念。

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