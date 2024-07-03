被降薪「還不起房貸」！30歲金融OL絕望身亡　公司：自身原因離世

▲網傳中金公司有女員工跳樓。（圖／翻攝自新黃河）

記者鄭思楠／綜合報導

網傳中國最大的投資銀行與券商-中國國際金融股份有限公司（以下簡稱中金）上海分公司一名女員工因公司降薪、房貸壓力而跳樓。此事一出，立即引發全網關注。根據網傳資訊顯示，該女員工於2024年7月1日在上海逝世，1994年出生，年僅30歲，浙江大學本碩，執業崗位為一般證券業務。

據《新黃河》報導，7月3日下午，中金公司工作人員回應，「該員工確實是中金上海分公司的，她是因為自身原因離世的，不是跳樓。公司已經在第一時間成立了專項小組幫助善後。」

此外，中金公司對媒體回應稱，「近日，我司上海地區一名員工不幸離世，我司對此突發事件感到非常悲痛，並向員工的家人朋友表達了深切的哀悼。我司已第一時間成立專項小組，和員工家屬共同面對這突如其來的變故，妥善處理好相關事宜。」

中金公司同時表示，「對於網傳我司員工跳樓謠言，希望大家尊重逝者隱私，不信謠、不傳謠。」

今年4月，據《路透社》報導，中金公司受到全球市場動盪、外加中國經濟放緩影響，傳出針對旗下2000多名銀行家職級的菁英族群，進行大幅減薪措施，減薪幅度據傳高達25%。

《路透》引述匿名消息人士指出，這並不是中金公司首次執行減薪。早在去年4月，該公司就曾削減多達40%的員工獎金，雖投行獎金過往本就非常容易受到業績影響，但大幅削減基本薪資的情況卻相對罕見。



成立於1995年的中金公司，全名為「中國國際金融股份有限公司」，是一間由中外合資的上市企業，由中國建設銀行與摩根史坦利合資創立，旗下員工總人數約有1.35萬人。

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