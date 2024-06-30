藍寶堅尼超跑撞毀「整輛燒成廢鐵」　大馬駕駛活活燒死

▲藍寶堅尼失控後撞向路邊起火。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞30日上午發生一輛藍寶堅尼跑車撞毀起火的事故，車上男性駕駛受困車內活活燒死，女乘客則是被路人救出緊急送醫。消防員接獲通報趕到現場時發現，藍寶堅尼已經100%燒毀。

星洲網、中國報報導，事發於30日當地上午9時6分，在加叻大道吉隆坡往文冬方向約57.1公里處發生車禍。彭亨消拯局接獲通報後，立刻派出8名成員趕到26公里外的現場。

消防人員抵達後撲滅火勢，但也發現肇事車輛已經100%燒毀。據信這輛藍寶堅尼跑車失控撞到路邊後起火燃燒，車上的成年男性駕駛受困車內燒死，女乘客被路人救下送醫。

Seorang maut manakala seorang lagi cedera selepas kereta Lamborghini dinaiki mereka terbabas sebelum terbakar di Kilometer (KM) 57.1 Jalan Bentong-Karak arah Timur di Bentong, hari ini.



Video ihsan orang awam pic.twitter.com/XWvb7aDQX9 — Buletin TV3 (@BuletinTV3) June 30, 2024

▼整輛車被燒毀。（圖／翻攝自星洲網）