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大台北明飆37℃　雨區擴大時間曝

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲午後雷陣雨常來得又快又急。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員林定宜表示，今天到周六降雨沒那麼多，周五、周六大台北地區有局部37度以上高溫機率；周日、下周一水氣增多，午後中南部、北部山區有局部大雨機率。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天太平洋高壓勢力仍強，各地為晴到多雲、高溫炎熱，環境吹東南風，迎風面的台東、恆春半島偶有零星短暫陣雨，嘉義以南及各地山區午後有雷陣雨，並有局部大雨發生機率；今東半部高溫32到34度，西半部普遍可來到35、36度，大台北盆地、中南部近山區或河谷易有36度以上機率。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

林定宜說，周五、周六高壓較強，天氣和今類似，大台北有局部37度以上高溫機率；周日到下周二各地晴到多雲為主，東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部、各地山區有局部短暫雷陣雨，周日、下周一水氣較多，中南部、北部山區有局部大雨機率；下周二太平洋高壓東退，吹偏南風，清晨至上午中南部沿海有零星短暫陣雨。

林定宜分析，下周三太平洋高壓持續東退，吹西南風，清晨至上午中南部有局部短暫陣雨，午後中部以北、宜蘭、花蓮、各山區有局部短暫雷陣雨。

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