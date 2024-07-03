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明10縣市進烤箱「高溫警示」　周末午後雷雨恐下到晚上

▲▼明(4)日10縣市發布高溫資訊。（圖／氣象署提供）

▲明(4)日10縣市發布高溫資訊。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

全台依舊炎熱，中央氣象署發布明(4日)高溫資訊，10縣市可能連續出現36度；氣象署指出，周六前太平洋高壓勢力較強，各地晴朗多雲，但要留意午後雷陣雨，周日起午後降雨區域擴大，中南部、北部山區雨勢可能延續到晚上。

氣象署今下午5時30分發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，明日台北市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

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氣象署預報員葉致均說，在周六以前太平洋高壓勢力比較強，各地晴到多雲，因為環境風場以東南風為主，台東跟恆春半島有零星降雨，午後降雨以各地山區及嘉義以南地區為主，南部及中部以北山區有局部大雨發生的機率。

▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

他說，周五到周日東南風繞流之後，跟中南部海陸風有輻合作用，所以清晨到上午中南部地區有零星降雨。周日到下周二整體大氣環境有利於對流發展，午後降雨區域擴大，包括西半部、各地山區都有局部短暫雷陣雨。

葉致均表示，尤其周日、下周一中南部、北部山區會有局部大雨發生機率，降雨情形可能延續到晚上。下周二高壓逐漸往東退減弱的趨勢，環境風場轉吹偏南風， 清晨到上午中南部沿海仍有零星降雨。

▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲近期高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

他指出，下周三環境吹西南風為主，各地晴到多雲，午後雷陣雨主要在中部以北、宜蘭花蓮及各地山區，而清晨到上午中南部因為海陸風輻合作用，會有零星降雨。西南風影響，這天台東有焚風發生的機會。

氣溫方面，葉致均表示，未來一周高溫炎熱，各地普遍33至36度，大台北地區因為熱島效應，以及中南部近山區則因為海風調節不容易，溫度會更高上看37度。

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