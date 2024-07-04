2地炎熱飆37度高溫「連3天紫爆」　午後雷雨下到晚上

▲各地依舊炎熱，南部、大台北盆地未來3天可能出現37度以上高溫。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣持續高溫炎熱，中央氣象署指出，今（4日）起到周六因東南風影響，南部、大台北盆地可能出現37度以上高溫，午後雷陣雨集中在南部地區，甚至下班後感受到午後雷陣雨，周日到下周二降雨範圍擴大，中南部及北部山區會有局部大雨。

氣象署預報員林秉煜說，今天受到太平洋高壓影響，台灣雲量相對偏少，午後雷陣雨主要在山區或南部平地，甚至有局部大雨的機會。周六午後雷雨範圍更多一點，周日之後太平洋高壓減弱，大氣環境不穩定 午後雷陣雨範圍會更明顯。

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▲未來3天高溫趨勢 。（圖／氣象署提供）

高溫方面，他指出，周四到周六受到東南風影響，中南部溫度偏高36度以上，大台北盆地也可能出現36至37度的高溫。明天大台北高溫範圍擴大，周六高溫範圍縮小，但仍有機會出現36度以上的高溫。

降雨方面，林秉煜表示，周四到周六午後雷陣雨範圍較少，集中在中南部近山區，尤其南部午後雷陣雨明顯，南部地區朋友甚至在下班之後都感受到午後雷陣雨的情形，而夜裡清晨在沿海有零星降雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）



他說，周日到下周二偏南風轉到西南風，午後雷陣雨範圍較廣，中南部、北部山區有局部大雨發生的機會，東南部、恆春半島清晨到上午有零星降雨。

林秉煜表示，下周三轉為偏西南風帶來水氣，中南部清晨到上午有零星降雨，中部以北、東部、東北部留意午後雷陣雨，有局部大雨發生。未來天氣高溫炎熱，紫外線偏強，外出防曬補水，慎防熱傷害。