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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

多國示警「赴中國旅遊」要小心　綠委：中國一系列惡法讓各國擔憂

▲民進黨立委王定宇指出，美加澳韓等國皆對「中國旅遊」提出示警。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

▲民進黨立委王定宇指出，美加澳韓等國皆對「中國旅遊」提出示警。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

實習記者石嘉豪／台北報導

中國日前公布「懲治台獨」新規，我國陸委會則將赴中旅遊警示調升至「橙燈」，亦即提醒國人「避免非必要旅行」。對此，民進黨立委王定宇今（29日）表示，其實加拿大、美國、澳洲，以及南韓等國皆有類似的示警，他認為，最主要的原因，就是中國一系列的惡法所造成的。

中國21日發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，其中，若被認定有「分裂國家」之行為，最重可判處「死刑」。我國陸委會則將赴中國大陸旅遊的燈號調升至「橙燈」，以提醒國人「避免非必要旅行」。

針對此事，王定宇提及，中國提出的新規，具有不確定的風險，也就是人人都有風險。王定宇說，中共定義的台獨包括：中華民國、台灣、維持現狀，以及中共說你是就是的任何標準。

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者李毓康攝）

此外，王定宇列出，加拿大、美國、澳洲，以及南韓等國皆有示警赴中旅遊要留意，「這麼多國提出警告，如果大家都認為是因為民進黨，我只好接受台灣的民進黨如此強大」。

王定宇分析，之所以有這樣的狀況，真正的原因在於中共一系列的惡法，讓中共各級官員可以恣意調查、沒收、拘捕各國人民，這才是導致各國擔憂的唯一原因。

最後，王定宇表示，如果連美澳加這些國家都難以解救陷入中國險境的公民，台灣人應該更小心，「所謂危邦不入，不去中國旅遊、不去中國投資，應該是最佳建議」。

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