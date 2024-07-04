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移民署行動服務列車訪視桃園「希懿園」　與新住民座談

▲移民署行動服務列車抵桃園

▲訪視「希懿園」香港餐室。（圖／桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

來自香港的潘德揚先生和妻子，於桃園經營「希懿園」香港餐室，店裡的熱門餐點「豬扒包、港式蘿蔔糕」，深受饕客們喜愛。移民署跨部會行動服務列車由副署長陳建成偕同大陸委員會港澳蒙藏處副處長魏淑娟、法政處專委曲虹及海基會科長陳穎慶等人，3日抵「希懿園」訪視潘德揚夫婦，表達政府對新住民的關懷與支持。

位於桃園區的「希懿園」，店名是潘德揚夫婦的兩個寶貝女兒名字，其中小名咪咪的小女兒是個擅長繪畫的小畫家，卻罹患罕病腦癌DIPG，在咪咪勇敢抗癌期間，陽光的她不但沒有被病魔打倒，反而運用她的巧手、巧思繪出她豐富的生命色彩，雖然最後不幸因病離世，但咪咪留下許多色彩繽紛的畫作，成為父母珍貴的精神資產。

▲移民署行動服務列車抵桃園

▲體驗手作豬扒包。（圖／桃園站提供）

在臺灣生活將近30幾年的潘德揚，喜歡復古的東西，店裡展示櫃陳列許多老玩具，以及帶有鏽色的偉士牌摩托車，也把傳統香港大排檔的特色放進餐室中。在潘德揚熱情邀約下，陳副署長等人體驗手作店裡熱門餐點-豬扒包。

▲移民署行動服務列車抵桃園

▲訪視桃園市東南亞藝文教育創新暨研究協會。（圖／桃園站提供）

另外，服務列車也開往桃園市東南亞藝文教育創新暨研究協會，與理事長范美幸及新住民朋友意見交流。來自越南的范美幸熱心公益，積極協助新住民及移工融入在地生活，並辦理多場相關活動或講座，目前也在多所學校擔任越南多元文化講師，更曾榮獲桃園市新住民傑出楷模。

在意見交流中，「第10屆新住民及其子女築夢計畫」得獎者顏慧瓊特別和陳副署長一行人分享築夢經過，來自馬來西亞的顏女士希望透過築夢計畫，讓學生認識馬來西亞和臺灣兩地不同的陀螺文化。

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