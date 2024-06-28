從內蒙古到臺灣　林峰用畫筆傳遞文化

▲▼內蒙古文化宣導課程。（圖／移民署屏東縣服務站提供）

記者陳崑福／屏東報導

大陸內蒙古的林峰，今年以「蒙古藝術的社區遊牧-走進社區•便是青青草原」為主題，獲選移民署「第10屆新住民及其子女築夢計畫」，於屏東縣5個據點辦理7場內蒙古文化宣導課程，介紹內蒙古的宗教、音樂、氣候、生活及飲食。屏東縣服務站日前赴東港高中拜訪林峰並參加課程成果發表，藉由藝術家的視角，認識內蒙古的服飾與美食，親身感受內蒙古遼闊草原風情。

林峰來自內蒙古呼和浩特，自小便對藝術有著極濃厚的興趣，與太太李依培在20多年前透過網路認識相戀，因為對愛情的執著，放棄內蒙古電腦工程師的高薪工作，來到臺灣這塊土地從頭開始。

他表示，20多年前兩岸缺乏交流管道，只能以電子郵件培養感情，夫妻倆應該稱得上是兩岸第一代的網戀。定居屏東萬丹的他，在太太的鼓勵之下，重拾對藝術的熱情，因為感受到屏東人的溫暖，慢慢萌生想把在臺灣的所見所聞，與觸動心靈的點點滴滴，用畫筆展現出來的想法，同時他也利用工業區隨處可得的廢棄畸零木，雕刻出實用性與故事性兼具的藝術品，對於烙畫亦頗有研究，曾於2020年獲得日本第20回烙畫大賞總冠軍，在藝術創作的路上精益求精。

林峰說，一直以來臺灣鄉親對自己的支持，讓他很感動，常常反思自己能做些什麼回饋社會，這次獲得移民署的補助與支持，讓他能將內蒙古的家鄉文化融合藝術教育，以互動課程方式走入社區，介紹給在臺灣的鄉親認識，並藉由這次機會分享來自內蒙古新住民的生命故事。

在東港高中舉辦的這場多元文化宣導課程，除了介紹內蒙古的食、衣、住、行，林峰還特別準備酸奶、饊子及鹹奶茶等內蒙古美食，讓現場同學品嚐；及準備來自內蒙古戈壁沙漠之風蝕瑪瑙，讓現場同學手作吊飾，林峰的用心程度讓大、小學員們在教室就能感受到內蒙古的草原魅力。

屏東縣服務站主任武淑賢表示，林峰能利用藝術專長及移民署資源，發揮新住民的影響力，將蒙古多元藝術風貌帶進社區及校園，並以教育活動的方式帶領社區居民及新住民孩子，一起從事藝術創新，活絡社區產業型態，帶給社會正向的回饋，便是移民署推動築夢計畫的初衷之一，未來移民署也會持續提供新住民各項照顧輔導服務，為新住民及其子女打造友善多元的移民環境。另民眾若有任何疑問，皆可就近至移民署各縣市服務站詢問，或撥打1990外國人在臺專線諮詢。