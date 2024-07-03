「公仔事小，婚姻為大」人妻賣老公6櫃模型開價200萬：他有同意

▲一名人妻要將老公6大櫃的模型收藏賣出，引起網友討論。（圖／翻攝臉書社團「★模型/公仔/盒玩/動漫周邊★ 交流買賣區」）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名人妻PO出老公的6大櫃模型收藏，因不知道價格，決定連櫃子一起以200萬元賣出，希望有買家可以直接收走。該文PO出後，讓許多收集模型的同好都感到非常不捨及同情。

該名人妻在臉書社團「★模型/公仔/盒玩/動漫周邊★ 交流買賣區」以「玻璃櫃+公仔全售」為題發文表示，「二手無盒，老公的玩具我要全賣掉」。附圖顯示，原PO老公的收藏非常廣，但知名IP幾乎齊全，包括航海王（海賊王）、寶可夢、哥吉拉及設計師公仔等玩具，合計價值不低。

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網友看完紛紛留言，「過幾天就看到老公在精品社團賣老婆的包包」、「幫老公默哀，如果我的收藏被我老公小孩動了，我肯定抓狂」、「你這數量要一次找全收的幾乎不可能吧」、「人真的不能隨便結婚」、「如果只是因為想出清掉老公的玩具，你用送的不是比較快嗎」、「沒有人會一次收那麼多，而且有些公仔不是每個人都喜歡」，也有網友推測，可能是孩子出生後需要錢或空間，才會請老婆將收藏變賣。

原PO表示，價格都可以私訊她討論，賣模型是在老公的同意下才發文；另外，她因為有孩子沒時間一一處理，因此打算整套售出，圖內的模型都不能單賣，「公仔事小，婚姻為大」、「而且我不懂GK什麼，大家就當抽盲盒吧」。