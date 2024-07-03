中國多地萬元「白菜價買房」　成年輕人「躺平」新去處

▲近期偏遠地區吸引陸年輕人置產。（圖／CFP）

文／中央社

多年前，中國黑龍江省鶴崗傳出在當地置產僅需人民幣萬元，一度聲名大噪。近期隨著中國房價下跌，偏遠地區房價也逐漸「鶴崗化」，吸引不少年輕人置產，當作遠離都市高壓生活的去處。

據鳳凰網不完全統計，截至今年6月，全中國共計有24座城市出現在社群平台上「幾萬元全款買房」的討論中，包括遼寧阜新市、安徽淮南市、雲南箇舊市、河南鶴壁市等地。

據中國最大房地產資訊平台之一安居客資料顯示，以遼寧阜新市為例，目前新房1平方公尺為人民幣3418元（下同，約1坪為新台幣5萬元），中古屋1平方公尺為人民幣4116元（約1坪為新台幣6萬元）。

這些房價較為親民的城市，逐漸成為中國年輕人買房首選，截至今日，社群平台小紅書「鶴崗買房」的瀏覽量為1000萬，「阜新買房」瀏覽量為1700萬。

鳳凰網分析，在網路上受歡迎的低房價城市主要是過去依靠資源開採而興起的城市，大多保有完善的公共設施，但因當地資源耗盡導致人口流失，房產因而迅速貶值，像是遼寧阜新市過去是著名的「煤電之城」、雲南箇舊市也曾是中國早期開採錫礦的地方。

在北京媒體公司任職的阿丁（化名）過去在素有「北漂神盤」之稱的商住樓「北京像素」住了4年，當時房租一個月是人民幣3500元，半年房租就夠他在凌海買房，因此她選擇先在凌海置產，職業規劃不做多想。

阿丁表示，在北京時，高樓大廈讓她覺得自己不屬於這裡，而到了凌海才讓她覺得生活本可以是簡單的。

24歲的秦雪（化名）離開杭州的服裝設計公司，想休息一陣子，但又負擔不起杭州房租，便選擇在遼寧阜新市置產，以人民幣2萬4000元買下59平方公尺（約18坪）的房子，該房還附贈二手家具。

秦雪表示，買房以後存錢的壓力就消失了，開始放手做自己想做的事情，以半年的時間為限，若是無法以自己喜歡的工作維生，到時侯再回去杭州「做牛馬」。