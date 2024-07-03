四川百名「留守兒童」穿越1500公里過暑假　攜辣椒雞蛋與爸媽團聚

▲四川百餘名留守兒童藉著暑假，前往1500公里外的東莞探親。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

四川廣安百餘名留守兒童在當地員警的的陪同下，於今（3）日凌晨搭上遊覽車，踏上赴廣東的1500公里旅程，將與在東莞務工的父母團聚，度過充實的暑假。為了準備和思念的父母親相聚，有的孩子藉著難得的探親機會。車上還裝有一袋袋白米、雞蛋和李子、玉米，甚至是家鄉味辣椒醬，都是替爸媽準備的豐富「伴手禮」。

《澎湃新聞》報導，三輛大巴車（遊覽車）分別前往廣安市前鋒區廣興鎮、觀閣鎮以及前鋒城區接到了百餘名孩子和陪護家屬，統一出發。廣安市公安局前鋒分局、廣安市關工委為這一次逆向探親之旅提供了必要的保障，除了三名民輔警陪伴，前鋒公安分局還派出一輛載有應急物資的保障車隨行，車上配備了必要的藥品、水和食物。

值得注意的是，8歲的周琪涵因長輩無法陪同，只能獨自搭上遊覽車，她的父母在東莞大朗的毛織廠工作多年，孩子則留在老家，由長輩照顧；11歲的謝俊松則是在爺爺的陪同下搭上車，出發前和爺爺摘了不少家裡的李子，準備帶給父母。

公開資訊顯示，位於東莞的大朗鎮以毛織產業而聞名，被稱為「世界毛織之都」，全球有六分之一的毛衣都來自這裡。正因為產業的繁榮，吸引來自大陸各地的務工者，大批四川廣安人也因此來到此地賺錢，從1983年起，至今已有8萬餘名廣安前鋒人到大朗鎮打工創業。

然而，在繁重的工作下，這批務工人往往只能在春節期間會回鄉與家人團聚，對於留守兒童們而言，藉著暑假踏上千里旅程，開啟一場特別的暑假之旅，與父母團聚，是十分難得的機會。