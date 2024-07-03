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健康運動還發電！綠能健身運電共生　奇美醫成環保新亮點

▲奇美醫院啟用長億城14樓的員工體適能中心，提供全新的運動器材和多樣化的運動課程，優先選用台灣製造的綠能健身器材，透過運動產電將自造的電能提供體適能中心自用。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

▲奇美醫院啟用長億城14樓的員工體適能中心，提供全新的運動器材和多樣化的運動課程，優先選用台灣製造的綠能健身器材，透過運動產電將自造的電能提供體適能中心自用。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美醫院院長林宏榮說，為了讓員工在工作之餘能保持健康的身心，奇美醫院於2024年4月23日重新啟用位於長億城14樓的員工體適能中心，提供全新的運動器材和多樣化的運動課程，新的設備包括跑步機、橢圓機、多功能訓練機、阻力訓練機台等，共計19項高階有氧及重訓設備，滿足員工各種運動需求。

▲奇美醫院啟用長億城14樓的員工體適能中心，提供全新的運動器材和多樣化的運動課程，優先選用台灣製造的綠能健身器材，透過運動產電將自造的電能提供體適能中心自用。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

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奇美醫院在提升員工健康的同時，亦不忘環保與永續經營的理念。在健身設備的選用上，優先選用台灣製造的綠能健身器材，幾經選擇，最後與台南在地企業SportsArt Fitness（力伽實業）合作，主要看重該公司透過運動產電將自造的電能提供體適能中心自用的特殊研發功能，讓運動、健身、綠能、節能一次滿足。開幕至今短短兩個月，體適能中心的使用量已達9019人次，是2023年同期的3.2倍。此次體適能中心的重新啟用，不僅提供員工運動休閒的空間，更充分展現奇美醫院在員工健康促進、生活型態醫學及環境永續推動上的努力。

▲奇美醫院啟用長億城14樓的員工體適能中心，提供全新的運動器材和多樣化的運動課程，優先選用台灣製造的綠能健身器材，透過運動產電將自造的電能提供體適能中心自用。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院預防醫學科暨健康檢查中心主任蔡孟修指出，奇美醫院積極推動員工健康促進活動，透過一系列的活動，讓員工在工作與生活中，將健康活動生活化。2023年推動「職場健康月」，2024年推動「健康生活型態」，透過舉辦健康生活型態口號及標語徵選活動，激發員工健康思維。同時，也提供生活型態問卷調查與諮詢，讓員工獲得個人化的健康指導。此外，還舉辦了「健康體位，享瘦新生活」及「日行七千，千人健走」等活動，鼓勵員工將健康融入工作與生活，打造健康職場環境。112年奇美醫院員工體重總共減少了109.1公斤，2024年參與人數已達到1000人，目標設定七成以上員工達到健康目標。

▲奇美醫院啟用長億城14樓的員工體適能中心，提供全新的運動器材和多樣化的運動課程，優先選用台灣製造的綠能健身器材，透過運動產電將自造的電能提供體適能中心自用。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

院內員工劉小姐本來是連鎖運動中心會員，因為醫院體適能中心重新裝修，新穎的空間及專業的運動設施，讓劉小姐每天都到員工體適能中心報到，不止體態輕盈許多，連爬山都覺得很輕鬆，讓她都想把連鎖運動中心的會員取消了。其他員工也紛紛表示：「活動很棒，多元化」、「謝謝醫院提供相關資源，讓員工可以更健康」、「這個活動真的很棒，是甩油的動力」、「第四天就降0.4kg，太驚人了」、「參加2個月...穿起褲子...不見大小山丘的脂肪」，以及「每天觀察是否確實走滿七千步已成為日常，感謝這活動讓我慢慢愛上了運動」。

▲奇美醫院啟用長億城14樓的員工體適能中心，提供全新的運動器材和多樣化的運動課程，優先選用台灣製造的綠能健身器材，透過運動產電將自造的電能提供體適能中心自用。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院不僅關心民眾的健康，更重視員工的健康。奇美醫院院長林宏榮表示，醫院鼓勵員工參加體適能中心提供的各項運動課程，如壺鈴訓練和團體重訓教練課，將生活型態醫學的理念融入日常工作中，幫助員工更好地管理自己的健康。

▲奇美醫院啟用長億城14樓的員工體適能中心，提供全新的運動器材和多樣化的運動課程，優先選用台灣製造的綠能健身器材，透過運動產電將自造的電能提供體適能中心自用。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院始終堅持以健康生活、員工福利和ESG（環境、社會和治理）為主軸，通過推動生活型態醫學和智慧科技，積極促進員工的健康和幸福。唯有深入員工的日常生活，提供全方位的健康支持，才能提供民眾最優質的健康促進服務。奇美醫院呼籲所有醫療機構和企業共同參與，從自身做起，推動健康生活方式，讓更多人受益，實現全民健康的目標。

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