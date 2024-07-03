報到第一天「新人睡到狂打呼」　隔天突請病假！老鳥太衝擊

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨發文表示，7月1日有新人報到，對方不僅不太會操作電腦，還睡到大聲打呼，隔天因為主管要考試，更緊張到胃腸不適，於是打電話來請病假，種種行徑讓他傻眼不已。

網友2日在Dcard提到，「前陣子主管告訴我們說，7月1日會有新人來報到，對方是男生，希望大家好好相處；直到昨天，新人在操作電腦時，不知道是太緊張還是本來就不太會操作，光是改電腦密碼就用了超過10分鐘，後續改完主管要幫他加入工作群組，他竟然秒睡著，然後跟主管說抱歉，表示昨晚緊張到沒睡覺。」

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主管聞言，好心要他休息一下，晚一點再繼續；沒想到，下秒就傳出超大打呼聲，這讓原PO超衝擊，不禁搖頭直呼「真心覺得主管沒有當下叫他回家，人真的太好，結果今天早上接近上班時間，新人打給主管說，因為聽到要考試，昨天看了很久的官網，想把網站背下來，然後緊張到腸胃不舒服，沒辦法上班。接著就聽到主管開導他，差不多有15分鐘吧！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

最後，他直言，「雖然第一天報到一定會緊張，畢竟來到新環境，但考試也只是要了解昨天上課吸收多少，可以看筆記、用電腦查，不會的也可以隨時提問，真的有必要緊張成這樣嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「我遇過新人靠唬爛演技面試進來，結果連excel都不會使用。隔天就滾蛋了」、「工作第二天就臨時曠班，你主管第一天沒叫他走，真的不錯」、「有遇過第一天來學行政流程，結果第二天說不適應人就走了」、「最近來了一周請假三天的奇葩，學歷跟能力嚴重不符」、「笑死，上班沒遇到這種奇葩，但是當兵遇到很多哈哈哈」。