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KTV唱7000元！「1狀況」氣氛尷尬了　妹子崩潰：被大家狂盯

▲▼KTV包廂、唱歌、歡唱、唱KTV。（示意圖／記者許力方攝）

▲原PO只敢在熟人面前唱歌。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

「那個氣氛真的尷尬到不行！」一名女網友直呼，因為假日唱歌很貴，朋友互相揪來揪去，最後變成一群不認識的人在包廂開唱，這讓原PO感到彆扭，「尤其是全部人不說話盯著妳一個人唱歌」，氣氛尷尬到極點。文章曝光後，不少網友秒懂回應「揪一群人雖然比較便宜，但每人都唱的話，唱不到幾首吧！」

一位女網友在PTT表示，她自認為唱歌技巧算是普通，因此只敢在熟識朋友面前開金口。然而，現在假日唱歌並不便宜，上周一行人就花了7000元，所以朋友都喜歡揪一群人去KTV平分錢。

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但傻眼狀況來了，原PO說，朋友揪來揪去，變成一大群都不認識的人，「尤其是全部人不說話盯著妳一個人唱歌，那個氣氛真的尷尬到不行！」後來與友人討論此問題時，大家都一臉不以為意，「都說還好啊，就當個人演唱會」，這回答讓原PO無奈又無解，因此好奇「想知道大家怎麼想的？」

底下網友熱議，「不去就不去啊，就真的不認識，順從自己的心情，他們只是要多一點人攤錢，不要受情勒」、「我也不喜歡和不熟的人唱歌」、「揪一群人雖然比較便宜，但每人都唱的話，唱不到幾首吧，想便宜就自己去電話亭KTV那種，要不然平日晚上唱」、「跟朋友比較舒服」、「跟不熟的人真的很尷尬」、「去汽車旅館唱阿」。

但也有人認為，「當作認識新朋友的機會」、「我都是到我的歌就唱，沒事就滑手機」、「酒喝了就熟了？我也沒有會唱，所以喝酒居多，喝酒喝開了就熟了」。

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