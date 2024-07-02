曖昧男突問「妳腋下沾到什麼了？」　女爆尷尬：黑黑的怎麼救

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前和曖昧對象約會，怎料過程中對方委婉問道，「妳腋下黑黑髒髒的，是不是沾到什麼？」這番話讓她尷尬無比，也無奈表示自己平時都有除毛的習慣，偶爾還會去角質，如今被別人提醒，不知如何是好。

女網友日前在論壇zuvio提到，「我一直都有定期除毛的習慣，所以腋下還蠻乾淨的，就是沒有毛，流汗也沒什麼味道，我本來以為這樣就夠了，結果今天出去約會時，被曖昧對象問腋下黑黑髒髒的，是不是沾到什麼？當下真的超尷尬，很想挖一個洞把自己埋起來。」

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她表示，當時只好假裝真的沾到了東西，趕緊拿濕紙巾擦一擦，「想當然的腋下還是一樣黑，明明每天洗完澡也會擦乳液，偶爾還會去角質，但就是沒辦法像偶像一樣，有一個白淨的腋下。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／亞大醫院提供）

最後，原PO不禁淚喊，「該不會真的只能上遮瑕在腋下了吧？或是一輩子不要穿無袖？這樣活著會不會太辛苦，但真的不想再被曖昧對象說腋下黑了。」

對此，網友們紛紛回應，「無袖外面套襯衫或薄紗還是可以吧」、「換一個曖昧對象」、「愛妳孤身走暗巷」、「懟回去呀」。

值得一提的是，腋下之所以會黑黑的，是皮膚受到刺激後引起發炎反應，最終色素沉澱，其中反覆用剃刀除毛、使用除臭噴霧或止汗劑、經常抓癢，都是可能的成因；另外，若體型肥胖使得腋下頻繁摩擦，也會導致色素沉澱。