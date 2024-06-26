工程師唱完KTV變惡狼！性侵爛醉女友人「狂拍26張私密照」

▲曾姓工程師眼見女性友人喝醉，藉著送對方回家的名義伸出狼爪。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名曾姓工程師先前與朋友相約唱KTV，期間看見女性友人小花（化名）喝醉，竟然動手性侵對方，甚至還拍下了性愛影片，氣得小花報警提告。台北地院考量雙方已經調解完畢，最後依照乘機性交罪，判曾男2年有期徒刑、緩刑5年，並須接受6場法治教育課程，全案仍可上訴。

根據判決書內容，曾男2022年間與朋友相約，一起到西門某間KTV唱歌、飲酒狂歡，一行人一路玩到凌晨3點。由於小花在玩樂過程中不斷飲酒，醉得走路不穩、需要人攙扶，曾男於是陪同小花返回住處。

豈料曾男將小花扶進門以後，發現小花不省人事，竟然因此心生歹念，在客廳親吻、摟抱小花，並且嘗試將對方的衣服脫掉。小花發現曾男動手動腳，當即表達拒絕，奈何因為不勝酒力，最終仍遭曾男抱到床上侵犯。

▲曾姓工程師眼見女性友人喝醉，藉著送對方回家的名義伸出狼爪。（示意圖／免費圖庫pxhere）



曾男除了侵犯小花以外，還拿出手機開始拍照、錄影，將小花遭到強暴的過程完整紀錄了下來，一共拍了26張照片、1段影片。小花清醒以後怒不可遏，決定報警處理，透過法律途徑找回公道。

不過，曾男挨告以後與小花調解成功，並且依約給付80萬元，台北地院法官審酌後，依照乘機性交罪，判處曾男2年有期徒刑、緩刑5年，期間交付保護管束，並且在判決確定起3年內，需要接受6場法治教育課程。除此以外，曾男用來拍攝私密照的手機，以及侵犯過程中所拍下的性侵影片、照片全數沒收，全案仍可上訴。