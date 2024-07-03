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牛奶都喝不了！台中男「2壞習慣」食道塞棒球大腫瘤　爆瘦7公斤

▲牛奶都喝不了！台中男「2壞習慣」食道塞棒球大腫瘤，爆瘦7公斤。（圖／亞大附醫提供）

▲台中男長年抽菸喝酒，食道長了猶如棒球般大的腫瘤，因無法吞嚥，爆瘦7公斤。（圖／亞大附醫提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名47歲鄭先生菸酒來者不拒，吃東西時卻總感覺「卡卡的」，吃太快還會反胃嘔吐，彷彿異物卡在喉嚨，結果半年來暴瘦7公斤，甚至「連牛奶都吞不下」，經內視鏡檢查赫然發現，鄭男食道下段有腫瘤形成並且長達7公分，確認是食道癌末期，必須安排手術切除及重建，所幸癌細胞尚未轉移，正持續努力抗癌中。

亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅表示，患者菸齡長達二十多年，每天也都有飲酒習慣，一年前開始發生吞嚥不順情形，原本以為是自己年紀大，「吃飯比較慢」，選擇用細嚼慢嚥方式減輕症狀，但腫瘤越長越大，開始從乾飯吃不下，選擇較軟或是流質食物因應，例如麵包、稀飯等，最後竟連流質的牛奶也都喝不下去，半年暴瘦7公斤。

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▲牛奶都喝不了！台中男「2壞習慣」食道塞棒球大腫瘤，爆瘦7公斤。（圖／亞大附醫提供）

▲患者接受放射及化學治療，之後再作內視鏡食道根除性切除及重建手術。（圖／亞大附醫提供）
劉柏毅指出，食道癌常見兩大類分別為鱗狀上皮癌及腺癌，雖然所屬種類不同，症狀上卻多以吞嚥困難來表現，出現症狀就醫時，往往已經是中晚期，以該患者為例，當發現時癌細胞便已經嚴重侵犯黏膜層，屬於局部侵犯食道癌，所幸尚未全身轉移。

經評估後，患者接受放射及化學治療，之後再作內視鏡食道根除性切除及重建手術。劉柏毅指出，食道癌根除性手術最大的風險在於病患多因吞嚥困難導致營養體能狀況變差，因此術後必須在加護病房中積極小心監測照顧，根據國外統計數據顯示，手術後到出院前之死亡率約5-10%之間，但術後發生併發症如肺炎、吻合口滲漏的比例約50%，至於術後5年存活率則僅約為20-30%。

劉柏毅提醒，若民眾長期接觸酒精、香菸或檳榔等致癌物，一旦發覺口腔黏膜異常病變、吞嚥異常、喉嚨不適卡卡、聲音沙啞甚至咳嗽不停等症狀，都千萬不要輕忽，以免錯失治癒的黃金時機，唯有及早發現、及早治療，才能把握黃金治療期。

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