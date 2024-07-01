台中男沒出國卻染罕見「美國球黴菌」　醫警告：再拖恐呼吸衰竭

▲台中男健康檢查發現肺部腫瘤，進一步追查赫見罹患罕見「美國球黴菌」。（圖／中港澄清醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名53歲男性日前因健檢發現肺部一顆2公分小腫瘤，經切片結果確認是「球黴菌」感染。澄清醫院中港院區感染科主任陳賢孟表示，「球黴菌」在台灣相當罕見，多半來自美國西部，但患者近年從來沒有出境，研判應該與工作環境有關，所幸提早發現，結節將越長越大，恐引發肺炎甚至導致呼吸衰竭。

陳賢孟表示，「球黴菌」是一種致病真菌，常見感染來自美國西南方與地球西半部區域，鮮少出現台灣本土案例，而患者就職於環保產業，近年從來沒有出境，卻感染台灣罕見的「球黴菌」，研判係因患者的工作場所有許多污物且潮濕，可能是感染來源，以致出現肺結節腫大。

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▲陳賢孟透露，男子近年沒有出國，卻罹患境外細菌，研判可能與工作環境有關。（圖／中港澄清醫院提供）



此菌種感染方式是環境吸入式，慢性初期通常無明顯症狀容易被忽略，等到後期恐引發肺炎或呼吸衰竭，而急性球黴菌感染則會出現呼吸喘、咳血以及肺炎等病症，然而初期病況在可掌握範圍內，僅需吃三個月抗黴菌藥物治療。

陳賢孟也提到，患者因沒有任何症狀，是接受例行員工健康檢查才發現，之後到澄清醫院胸腔外科看診，先安排切片檢查，確認並非惡性腫瘤後，外科部主任賴重佑醫師專業判斷迅速轉介到感染科，接受後續藥物治療。

陳賢孟補充，球黴菌在台灣本土感染雖罕見，但提醒大眾如處於潮濕容易滋生菌種的環境中，仍有感染的風險，務必要戴好口罩、確實落實勤洗手與消毒之個人衛生習慣，避免接觸性與吸入性感染的菌種，才能有效防止「球黴菌」或其他細菌孳生及感染。