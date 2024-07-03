澎湖漁船遭中國海警登檢帶走　知情人士曝2原因

記者黃翊婷／綜合報導

我國澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚間8點10分遭中國海警強行登檢扣押，引發各界議論。一名不具名人士聲稱，因為現在中國是休漁期，我國漁船卻駛入「大陸腳」下網，加上現今兩岸關系緊張，中國海警便趁機殺雞儆猴。

▲大進滿88號船上6人被中國海警押往福建圍頭港。（圖／記者林名揚翻攝，下同。）

澎湖西嶼鄉的「大進滿88號」2日晚間8點10分在金門外海作業時，突然遭2艘中國海警船靠近拍照，對方還強行登檢，最後洪姓船長以及5名外勞被押往福建圍頭港，對外通訊中斷。

事發地點位於金門復國墩東北角海域21浬處，屬於澎湖傳統捕撈小管漁場，距離中國最近11.5海浬，多年來雙方一直相安無事，如今發生這樣的事情，讓不少當地漁民十分擔憂。

▲海巡署為避免升高衝突，最終決定停止緊追。

根據《中時新聞網》報導，一名不具名人士聲稱，這是因為中國正值休漁期，我國漁船卻駛入「大陸腳」下網，引發中國漁民不滿，加上兩岸關係緊張，中國海警才會趁機殺雞儆猴。不過，這個說法目前尚未獲得證實。

海巡署表示，當下接獲洪姓船長求救，立刻調派10081艇、3505艇前往救援，但現場有多達7艘中國海警船，隨即再增派10039艇協助救援，最終基於時空因素以及為了避免升高衝突，決定停止緊追，後續將由陸委會、漁業署透過兩岸管道協調，要求中國方面釋放船長以及船員。