確診痊癒男海邊散心「車困沙灘獲救」　回頭拿手機被沖走...下落不明

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣一名黃姓男子昨（2）日獨自到後龍鎮海邊看海散心，卻直接開車闖入海灘，警覺漲潮受困趕緊請友人開小貨車救援，結果貨車反而受困沙灘，里長得知後緊急開來耕耘機將貨車拉上岸，結果黃不顧轎車快滅頂，冒險回車上拿東西，結果不幸遭海浪沖走下落不明。海巡、消防等單位漏夜搜索未發現，今天上午繼續展開搜救工作，家屬也在岸邊焦急等候消息。

▲男子駕車闖海灘受困原已獲救，為搶救車上財物被大浪沖走，下落不明。（圖／記者楊永盛翻攝、下同）

消防局指出，昨傍晚5時47分接獲報案，指後龍溪出海口北側約200公尺處，有一輛轎車被漲潮海水淹沒，僅剩車頂載浮載沉，黃姓駕駛（60歲）折返車上拿貴重物品時，被海浪沖走失去蹤影，趕緊出動救援人力，協同海巡署人員沿岸漏夜展開搜索，但因入夜後風浪太大，不適合小型船艇作業，深夜暫停搜索行動，今天一早繼續展開搜救任務中。

據指出，目前住在苗栗市的黃姓男子，日前新冠確診最近剛痊癒，昨下午2點多，獨自開車到後龍水尾海邊看海，但他冒險開車自海堤缺口駛入海灘，利用退潮機會一路往南開了約850公尺、距離後龍溪出海口約200公尺。

黃男友人說，4點多黃男發現轎車身邊逐漸湧現海水，驚覺受困海灘時，趕緊請住在附近的友人開小貨車協助脫困，不料小貨車開到一半輪胎就陷入沙堆動彈不得，只能對外求助。當地的秀水里長趙守雄獲報，開著耕耘機先將貨車拉上岸。

目擊釣客說，因為距離數百公尺遠的轎車快被滅頂，而且逐漸被海浪夾帶往外推，耕耘機不敢冒險再下海拖救轎車；不料，黃男可能要搶救車上手機、皮包等貴重物品，竟冒險涉水走向轎車，結果一下子就看不到黃男人影，趕緊打119求助。