3對7僵持1hr！澎湖漁船遭陸方押走　海巡艇避免升高衝突停止緊追

記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚間8點10分在金門外海作業，不料遭2艘大陸海警船強行登檢。海巡署獲報後立即派出3艘警艇前往救援，但因陸方有7艘海警船集結，雙方對峙近1小時，海巡署考量時空因素救援不及，為避免升高衝突，停止緊追，最後「大進滿88號」被強行帶回福建圍頭港。

▲中國海警船闖金門外海，強行登檢澎湖漁船並將人船押走。（圖／記者林名揚翻攝）



海巡署表示，2日晚間8點14分收到大進滿88號漁船船主求救，在金門料羅港東北東方23.7（限制水域外17.5浬、中線以西25浬）遭2艘大陸海警登檢扣押，立即調派線上10081艇（距案發現場14.3浬）、3505艇（距案發現場31.4浬）急速馳援。

▲澎湖漁船大進滿88號被陸方控制押往福建圍頭港。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡署10081艇2日晚間9點14分在距離大進滿88號1.6浬、距離晉江岸際5.4浬、陸方領海基線內2.9浬、距離金門北碇13浬處遭3艘大陸海警船攔阻，我方立即向陸方海警船廣播，要求立即釋放我國漁船，陸方亦向我方廣播喊話，要求勿干擾。

雙方在海上對峙近1小時，海巡署偵獲周邊又有4艘大陸海警船往現場集結，考量對方船隻多達7艘，增派10039艇前往協處，並持續向陸方廣播要求釋放「大」船，最終海巡署基於時空因素及為避免升高衝突，決定停止緊追。

2日晚間10點大進滿88號漁船被陸方帶回福建圍頭港，後續將由陸委會、漁業署透過兩岸管道協調，並呼籲陸方勿政治操作，損害兩岸關係，儘速釋放我方漁船與船長、船員。