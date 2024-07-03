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社會 社會焦點 保障人權

對峙畫面曝！大陸7艘海警船押走澎湖漁船　海巡艇緊急廣播喊話

記者吳佩蓁／金門報導

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚間8時10分許在澎湖外海作業，不料遭中國海警船強行登檢，並被押往福建圍頭港。海巡署接獲船主報案後，立即派遣3艘海巡艇前往救援，但因陸方有7艘海警船，寡不敵眾，雙方在海上對峙近1小時後，海巡署為避免衝突升高停止緊追。稍早，海巡艇向陸方廣播喊話的畫面曝光。

▲▼我方海巡艇向陸方廣播喊話 。（圖／海巡署提供）

▲我方海巡艇向陸方廣播喊話 。（圖／海巡署提供）

海巡署獲報後，立即調派線上10081艇（距案發現場14.3浬）、3505艇（距案發現場31.4浬）急速馳援，卻遭3艘大陸海警船攔阻，海巡人員向大陸海警船廣播籲，「中國海警14507，這裡是台灣海巡10081艇向你呼叫」，要求立即釋放本國籍漁船，陸方亦向我方廣播喊話，要求勿干擾，且不久後偵獲周邊有4艘中國海警船正在往現場集結，考量對方船隻多達7艘，增派10039艇前往協處。

▲▼中國海警船闖金門外海！強行登檢澎湖漁船帶回人。（圖／記者林名揚翻攝）

▲中國海警船闖金門外海，強行登檢澎湖漁船並將人船押走。（圖／記者林名揚翻攝）

雙方在海上對峙近1小時，海巡署偵獲周邊又有4艘大陸海警船往現場集結，考量對方船隻多達7艘，增派10039艇前往協處，並持續向陸方廣播要求釋放「大」船，最終海巡署基於時空因素及為避免升高衝突，決定停止緊追。

▲▼中國海警船闖金門外海！強行登檢澎湖漁船帶回人。（圖／記者林名揚翻攝）

▲澎湖漁船大進滿88號被陸方控制押往福建圍頭港。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡艇多次廣播呼籲未果，2日晚間10點大進滿88號漁船被陸方帶回福建圍頭港，後續將由陸委會、漁業署透過兩岸管道協調，並呼籲陸方勿政治操作，損害兩岸關係，儘速釋放我方漁船與船長、船員。

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