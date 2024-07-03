澎湖漁船被中國帶走是因撈過界？　漁業署：屬兩岸共同作業海域

記者杜冠霖／台北報導

我國澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚間8點10分遭中國海警強行登檢扣押，引發各界議論，有媒體報導稱，是我國漁船撈過界。對此，漁業署署長張致盛今（3日）受訪時表示，該海域是兩岸漁民共同作業區域，但因中國有伏季休漁規定，相關作業應避免進入。

▲漁業署長張致盛。（圖／記者屠惠剛攝）



張致盛今赴立法院外交及國防委員會備詢，會前也接受媒體聯訪，對於相關事故，張致盛表示，第一時間船東就有向海巡報案，接到以後也立刻前去幫忙，但中國仍把船帶走，約晚上十點左右，船已經被帶回中國漁港。

張致盛說明，當時有透過岸際通訊電台不斷呼叫漁船，但未獲得回應，後來聯繫上得知船上有5個船員，包括2位本國籍、3位外籍，目前人員均安，漁業署會透過陸委會積極交涉。

張致盛也指出，該海域平常就是澎湖漁船作業海域，雙方漁民共同作業，兩岸過去有很多重複作業海域，希望務實處理問題，以及船盡快獲得釋放、人員平安。

媒體追問，是否闖入中國領海？張致盛回應，兩岸有很多重複作業海域。張也補充，中國每年5月到8月有伏季休漁規定，相關作業應避免進入，但那裡就是兩岸多年共同作業海域。

至於傳出昨日有50艘漁船在附近，但只逮捕「大進滿88號」。張致盛回應，詳細數字並不清楚，但從AI軌跡來看，那裡是雙方共同作業區域，所以本來就有相當多漁船。張也強調，漁民作業辛苦，在海上作業希望有多一點收入，漁業署會跟相關部會努力希望務實協助，也希望中國務實協助。