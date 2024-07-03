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拜登面臨逼宮！　1／3民主黨人、金主想換人對打川普

▲美國2024年總統大選首場辯論。拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登在首輪辯論災難作收後，仍固執選下去，引起黨內許多人的不滿。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登在與前總統川普進行首輪辯論後，慘不忍睹的表現在民主黨內掀起熱議，愈來愈多民主黨人主張拜登應該及早退選；不過拜登本人及其核心決策圈，在災難性辯論後仍然堅持參選立場，這使得民主黨內部的團結出現裂痕。根據最新數據顯示，民主黨人中，每3人就有1人認為，「拜登應該退出2024總統大選」。

CNN報導，德州眾議員道傑特（Lloyd Doggett）是首位發聲的民主黨人，他表示民主黨前輩、前總統詹森（Lyndon B. Johnson）曾在非常不同的背景情況下，做出了退選的重大決定，如今「拜登總統也應該做出同樣的決定。」他表示眾院民主黨人中有愈來愈多人擔心拜登的選情，「我們非常擔心他勝選的能力。我們希望給他點空間決定（退選），但如果他不這麼做的話，我們的聲量將會更大。」

熟悉消息人士透露，白宮正考慮與民主黨各州長於今（3日）舉行會議；此前一些州長對拜登的表現表達擔憂，還有一位消息人士指出，部分州長們擔心若公開表達擔憂，反而會讓拜登更加固執競選。

CNN與超過20位現任、前任民主黨官員、贊助者與拜登的長期盟友交談，所有人都要求匿名以避免打壞與拜登的關係。其中許多人表示，他們已經決定，拜登應該要退出此次競選，部分人更認為應該在這周就提出。

這些民主黨人暫時避免直接向拜登提出退選建言，希望他能夠自己做出決定，但耐心日漸稀薄，多位民主黨人都表示，拜登看起來沒有採取任何措施認真考慮外頭堆積如山的疑慮。拜登預定在本月第一個周末前往搖擺州造勢，這也擺明了他沒有要做出任何改變。

原本民主黨人希望基於這次的災難性辯論，拜登家人能夠勸退他；然而，周末在大衛營現場，很明顯地拜登的家人都圍繞著他的決定打轉，並把過錯都推給幕僚。

「其中一個代表拜登的字：固執」，一名過去公開力挺拜登，但最近私下希望他退選的資深民主黨人表示，「他們（其他民主黨人）試著給他一點空間，讓他知道這整件事有多災難。」

路透社報導， 部分捐款人已經公開呼籲，要求拜登盡早退選，還有25名民主黨籍眾議員準備出面呼籲拜登退出。

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