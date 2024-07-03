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異常悶熱「台灣周邊熱發紫」鄭明典揭原因　3縣市恐飆38°C危險級

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝鄭明典、台灣颱風論壇臉書）

▲台灣周邊海溫較高，海風調節失靈「異常悶熱」 。（圖／中央氣象署） 

記者許力方／台北報導

炎炎夏日，用電量持續攀升至4118萬瓩，再創史上新高，中央氣象署表示，明天全台仍熱烘烘，針對13縣市發布「高溫特報」，可能出現38度極端高溫。前氣象局長鄭明典指出，天氣異常悶熱是因台灣周邊海風調節失靈。觀察海溫分布圖可見，周邊海溫「熱到發紫」溫度比前幾天更高。

氣象署表示，全台2日天氣多雲到晴，高溫約33至37度，最高溫在雲林縣南改斗南分場來到38.4度。預計明天（3日）台灣附近轉為東南風，各地天氣仍為晴到多雲、高溫炎熱，預測西半部高溫普遍約35至37度，尤其是中南部地區有局部37度以上高溫發生的機率，包括南高屏有38杜極端高溫出現機率，北北中彰投雲嘉花東則有連續36度高溫的可能，東半部高溫約32至34度，中午前後紫外線強。

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▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝鄭明典、台灣颱風論壇臉書）

▲南高屏因位在背風尾流區有高溫出現可能。（圖／翻攝鄭明典臉書）

鄭明典表示，根據6月30日的海溫距平現況，台灣周邊海溫比氣候值高出2至3度，海風調節效率減低，加上偏強的太平洋高壓，晴空多、風速弱，使得天氣變得異常悶熱。觀察昨（7月2日）的正中午12時的紫外線觀測圖，幾乎都「紫爆」來到11+的危險級，他提醒千萬不要在太陽下工作，不只熱、紫外線也超強，且尖峰用電也創下新高；預估今天南高屏靠山區在偏東南風環境下，變成背風尾流區，恐熱出極端「紫爆」高溫。

對此，民間氣象愛好「台灣颱風論壇」表示，7月2日的海溫分布圖「熱到發紫」，比起前兩天，溫度又更高了一點。當中台灣海峽中部、南部海溫已廣泛30度，巴士海峽及東部海域甚至達31度，台灣沿海也介於30至31度。台灣被溫暖的海水包圍著，海風調節的作用變得相當不明顯，陸地的溫度會居高不下。

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