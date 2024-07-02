周末雷雨區更廣　全台再熱一周「雙北高溫飆37度」

▲未來一周各地高溫炎熱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署今（2日）指出，今天環境偏南風，山區、中北部、宜蘭及花蓮的平地都有午後雷陣雨發展，不排除有局部大雨甚至豪雨發生，周六、周日午後雷雨區更廣，而未來一周各地高溫炎熱，尤其周五、周六雙北會有37度以上高溫。

氣象署預報員劉宇其說，未來一周台灣受到太平洋高壓影響，中午前後悶熱，中午過後容易出現午後雷陣雨，外出活動務必留意安全與天氣變化，而受到高壓與盛行風影響，午後雷雨區域也會有些改變。

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他表示，目前太平洋高壓中心在台灣東方，帶來偏南風，今日清晨南部有零星降雨，水氣不多，但中午過後有明顯午後雷陣雨發生，山區、中北部、宜蘭及花蓮的平地都有午後雷陣雨發展，不排除局部性大雨，甚至有些地方會有豪雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

劉宇其說，明日台灣逐漸轉為偏東南風，午後雷雨區域轉移到西半部、南部地區。周四、周五午後雷雨限縮在山區、中南部，但局部性較大雨勢還是會出現。周六及周日環境變得不穩定，午後雷雨區更廣泛，局部較大雨勢的區域更廣。

溫度方面，劉宇其指出，今天風向轉變，高溫區域轉移到中南部內陸近山區，不排除36、37度高溫出現，其他主要市區也有34至36度，東半部32至35度 ，外島則有33度以上。氣象署針對台中以南、大台北發布高溫資訊，出現36度。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

劉宇其表示，明天轉吹東南風，高溫區域集中在中部南部，尤其高雄、屏東內陸不排除有37、38度高溫，其他地區35至36度。周四到周日各地高溫在35度以上，尤其周五及周六這兩天，雙北地區出現37度以上高溫，要特別留意。