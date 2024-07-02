獨／關鍵監視器曝！男大生極度清醒下課　救護車駕駛至今沒道歉

▲台中市北區死亡車禍大逆轉，施生（紅色箭頭處）體內無酒精，下課前最後身影，也一切正常。（圖／家屬提供）

記者許權毅／台中報導

台中市北區3月死亡車禍出現大逆轉，一名施姓男大生騎車返家途中遇到民間救護車闖紅燈，雙方在路口發生嚴重碰撞，導致施生死亡。近日施生被驗出的「酒精值逆轉歸零」，民間救護車也被衛生局認定違法。施母則向校方調閱兒子離校監視器畫面，拍下當天22時5分準時下課，人也都是正常無醉意，根本不可能飲酒。

施母說，孩子不可能喝酒，平常作息都是早上8點去產學合作地上班，直到下午5點才回家，晚上又再回到學校上課。事發當天，孩子就是騎車往回家方向，也沒有到別處去喝酒的可能，曾問過主管、同學，都說沒有喝酒情形，甚至3年來也沒有。

▲該輛救護車被衛生局判定不符合緊急勤務規定。（圖／ETtoday資料照）



施母說，當天監視器拍下兒子是在22時5分45秒離開教室的，走路到車棚也需要幾分鐘，後續發生車禍時間是22時20分左右。當初血液驗出有酒精「真的很錯愕」才拜託檢察官再採其他檢體做檢驗，最終眼球液複驗，才終於還給兒子一個清白、一個公道。

針對民間救護車被判定不符規定。施母認為，事發到現在已經3個多月了，我們也終於盼到檢驗結果還我孩子清白，等於是我們沒有酒駕、對方違規闖紅燈。黃姓駕駛還說，是因為車上患者躺擔架不舒服，依照經驗才想趕快載人回家。

▲施姓大學生與母親感情好，如今天人永隔。（圖／家屬提供）



至於救護車黃姓駕駛有無表達過歉意？施母說：「沒有，不管是車禍鑑定、開庭，他都沒有情緒，沒有讓我覺得有歉意，只有狡辯，我覺得他們認為我們酒駕，有這個護身符，沒有覺得自己錯了，甚至聽到我們沒有酒駕，還有點失落。」

施母補充，關於沒有禮讓救護車的情況，從監視器畫面看出來，該路段的車子也都沒發現救護車，直到事故才減速，有可能是沒有看到，或是風切聲過大導致，相信孩子不可能不會禮讓救護車。