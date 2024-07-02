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社會 社會焦點 保障人權

獨／單親獨子男大生撞救護車枉死　母悲憶過往「一句話」討公道

▲台中市北區今年3月死亡車禍，施姓大學生被醫院測出體內有酒精值高達0.54mg/l，家屬提複驗，檢方確定施生體內無酒精，還他清白。（圖／記者許權毅攝、翻攝臉書）

記者許權毅／台中報導

台中市北區3月死亡車禍大逆轉，原被驗出酒測值高達0.54mg/l的施姓男大生，經檢方複驗確定體內無酒精。施母今日受訪回憶，兒子跟自己相依為命，單親將兒子拉拔長大，只要有唸他，都聽得進去，過去曾說「就你一個而已，你怎麼了怎麼辦？」至此只要碰酒，必乖乖搭車，不可能酒駕。

回顧該案，施姓男大生今年3月下課騎車返家，途中綠燈直行，另台民間救護車闖紅燈，除了施生體內「酒精值」翻盤，救護車僅是載送完成醫療患者回家，被衛生局判定不符合規定，等於施生枉死。

▲▼ 。（圖／家屬提供）

▲施姓大學生跟媽媽感情好，也相當聽話。（圖／家屬提供）

施母說，兒子酒量不好很少喝酒，就算有喝也是小小酌，也一定會坐車，曾經跟他說過「媽媽就你一個而已，你怎麼了怎麼辦？」一席話讓兒子聽進去，從沒酒駕或是做其他危險的事情過。

施母透露，兒子是就讀產學合作班，每天作息都很規律，早上就要到潭子工作，晚上再到太平區的科技大學上課，上班的主管、學校的老師跟同學，一致都說沒有看過施生在學校喝酒過。

▲▼ 。（圖／家屬提供）

▲施生自小在教會長大，還在教會擔任鼓手。（圖／家屬提供）

母子倆感情好，時常一起外出吃飯、自拍，留下許多回憶。施母感嘆，現在人不在了，就像我東西沒拿到，再也沒人能幫我跑腿。只要一想到他，就不禁紅了眼眶，養一個小孩要到20多歲也不容易，加上我們母子相依為命，現在只能讓時間沖淡一切。

▲▼ 。（圖／家屬提供）

施母也說，兒子是在教會長大了，還在教會打鼓，個性活潑，同時也是學校的班代，在班上人緣不錯，也很喜歡去上課。如今天人永隔，令家屬悲慟不已，只盼望能夠還給施生一個清白、一個公道。

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