無人機註冊破4萬架　民航局：新興領域採專案審核

▲民航局邀集地方政府就無人機管理交換意見。（圖／民航局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

無人機近年來興盛，民航局統計截至今年5月底，註冊的無人機總數超過4萬架，1到5月平均申請案件數達500餘件，具活動申請資格的法人數逾740家，民航局長何淑萍今(2日)指出，無人機科技發展快速，未來在法規設計逐步力求簡化，並在新興尚未成熟的應用領域如載貨物流，採取專案審核方式辦理。

民航局今舉辦「今年度第一次縣市政府遙控無人機管理業務座談會議」，向各地方政府及警察局說明無人機群飛表演安全事項檢視與活動注意事項，並分析無人機違規查處實務與重點案例。

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何淑萍致詞時表示，群飛展演盛行且應用面越趨多元化，無人機領域的蓬勃發展須建立在安全的基礎之上，希望未來能強化飛航活動的審核機制，使無人機管理制度逐步成熟，穩健地維護並提升無人機的飛航安全。

何淑萍說，無人機科技發展快速，相關管理已成為眾所矚目的重點業務，未來在法規設計將逐步力求簡化，並在新興尚未成熟的應用領域如載貨物流，採取專案審核方式辦理。

民航局會議中強調，無人機群飛表演安全事項檢視的重要性，已於民航通告中新增了無人機群飛活動注意事項，並建議地方政府在政府採購群飛展演前，檢視是否已完成無人機及群飛系統的資安檢測合格證明，應衡酌個案並訂定合適的資安等級。

民航局航站管理組也分析無人機違規查處實務與重點案例，提醒查處過程中證據保全與訪談筆錄的重要性。關於違規案件的事後檢舉，若從檢舉影像或網站資料可明顯得知網站帳號所有人，警察單位得函請當事人訪談，以作為後續查處的重要紀錄。