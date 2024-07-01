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當系籃球經遭爸反對！女大生「險被學長撿屍」：無力反抗只能哭

▲▼喝酒,酒吧,夜店,酒店,轟趴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO醉到失去意識。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

不管是班上系隊或學校校隊，幾乎都有「球隊經理」這個職務，就有網友表示，爸爸是前籃球國手，從小就喜歡籃球，讀大學後也當了籃球球經，日前球隊辦送舊活動，一群人到KTV續攤，她喝到失去意識，醒來後已經躺在學長家了，學長抱她去洗澡、脫衣服，她無力反抗，嚇到崩潰大哭，決定下學期不當球經了。

女網友在Zuvio論壇發文，對籃球有著極大的熱愛，「但我就不會打，我就是喜歡看」，小時候就會看SBL籃球比賽，加上爸爸又是前籃球國手，上了大學還擔任系隊的球經，爸爸得知後很反駁也非常擔心，「現在我終於知道為什麼」。

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女網友娓娓道來，當了一學期一切都很正常，直到前幾個禮拜球隊辦送舊活動，大家先去燒烤店喝酒，之後又到KTV續攤，她與另一名球經都「喝ㄎㄧㄤ」，當她恢復意識時，已經在學長家了，「是一個我們都知道他很會玩的學長又很帥，但我沒有喜歡他」。

學長當時要抱她洗澡，並試圖脫下衣服，但她無力反抗，「當我內衣被脫的時候，我真的沒力反抗只能大哭，哭超大聲」，不斷拜託學長讓她回家，最後學長才叫車放她走，「我才又自己醉醺醺地到租屋處，真的太恐怖了，我也決定下學期就不當了」。

貼文曝光，網友認為，重點不是當球經，是在外面喝酒不要醉到失去意識，「跟當球經好像沒啥關係，重點是不要喝這麼醉啦」、「妳就算不當球經，出去喝酒喝這麼醉，沒有籃球隊學長來撿，也會有其他人來撿」、「一個女孩子在外面就不應該喝成這樣」。

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