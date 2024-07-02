2陸企高層飛菲律賓！一下機「就遭綁架」　支付千萬贖金仍遭撕票

▲去年10月30日，菲律賓馬尼拉大都會區南部一個高檔別墅社區發生了一起持槍綁架案。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

兩名中國企業工作人員近日赴菲律賓工作時遭綁架並撕票引發關注。據《南方都市報》報導，7月1日，遇難者的朋友、前同事等證實了上述消息，稱兩人分屬不同公司，共同前往菲律賓後遭遇綁架遇難。有人透露，「家屬付了300萬（人民幣，約新台幣1347萬元）贖金後，還是被撕票了。」

此前，據一名知情者透露，5月的時候，其中一名死者在活動上認識了一名自稱是代理商的人，管菲律賓業務。到了6月，2名遇害者相約一起飛到菲律賓，要和這名代理商談合作，沒想到兩人一下飛機就遭到綁架，一切似乎都有預謀。

據《紅星新聞》報導，7月1日，知情人士透露，遇害兩人分屬兩家不同的醫療器械公司，均為公司中高管理層人員，兩人相約6月20日抵達菲律賓考察業務，希望進一步拓展海外市場，卻不幸遭遇綁架，6月24日遇害。

一名遇害人員夏某某在大陸某醫療器械上市公司擔任國際行銷總監，畢業於湖南城市學院，還曾被評為該校材料與化學工程學院近15年優秀畢業生。

知情人士透露，另一位遇害者孫某家中還有年邁的父母，父母只知道兒子在菲律賓遭遇綁架，尚不知道兒子已不幸遇害。該知情人表示，目前警方已經介入調查，警方暫未透露案情進展情況。

另據南方都市報報導，遇難者孫某的前同事表示，遇難兩人分屬不同公司，共同前往菲律賓後遭遇綁架。她說，「家屬付了錢後，還是被撕票了。」她還表示，「孫某人很好也非常優秀，所以我知道這個消息後很震驚，兩位遇難者的追悼會陸續舉行。」

據新京報報導，7月1日，遇害者家屬處透露，1日上午已在北京舉行追悼會，目前正帶骨灰回老家安葬，公司已給予家屬相應幫助，相關善後工作正在進行。

據第一財經報導，在菲律賓遇難的兩人均是醫療器械公司資深人士。一人為港股上市公司潤邁德公司的國際行銷總監，另一人為心血管醫療器械的經銷商。截至發稿，潤邁德尚未公開回應。

相關醫療器械公司內部人士表示，該公司已經就此惡性事件在內部開會通告情況，出於受害者隱私的保護，沒有提供更多細節，但官方訃告已經發出，董事長親自赴機場迎接遇難者骨灰，全體員工在會議上默哀。

去年10月30日，菲律賓馬尼拉大都會區南部一個高檔別墅社區發生了一起持槍綁架案。6名中國人及3名菲律賓人遭6名武裝男子綁走。3名菲律賓人在被釋放後報警，迄今為止，警方已確認4名中國人遇難，另外2人仍下落不明。

在今年2月29日發布的一份聲明中，菲律賓司法部宣布將以綁架、嚴重非法拘留、殺人和盜竊汽車等罪名起訴3名嫌犯。根據去年12月29日的報導，其中兩名嫌犯身分為商人和保安。

據中國駐菲律賓大使館消息，7月1日，中國駐菲律賓大使黃溪連會見菲律賓文官長、總統反有組織犯罪委員會主席貝薩明。雙方回顧了近段時間來兩國執法部門聯合打擊綁架殺人、電信詐騙、販賣人口等惡性犯罪特別是與菲離岸博彩業相關犯罪活動取得的進展，就近期重點個案交換意見，一致同意加強中菲執法合作，共同打擊跨國犯罪，更好保護兩國人民生命財產安全。