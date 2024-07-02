蘇花公路5處土石流！受困人車安全撤離　估中午搶通

▲▼蘇花163.7K-164K路段，受困之大貨車，小客車及機車已於2日上午7時安全脫困。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

蘇花公路台9線163.3k、164.2k及164.8k崇德路段，昨天(1日)深夜發生土石泥流道路阻斷，因花蓮山區持續降下豪雨，2日凌晨該路段161.3k、164.4k也發生土石流，工務段已增援大型挖掘機、裝載機2部，搶災團隊全力搶災，受困人車上午7時左右脫困撤離，預估2日中午12時全線搶通。

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蘇花和仁至崇德路段昨1日21:32夜間將159.3K人車往北撤離，164.8K人車往南撤離後，同時發生多處土石流道路阻斷，道路封閉。今早05:44匯德隧道內1部大貨車，2部小客車，163.7K-164K路段6輛大貨車、25輛小車、4輛機車人車受困，已於今2日上午7時脫困。

公路局呼籲，山區道路受地震影響，易發生落石，如遇豪雨或連續降雨，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

民眾請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。