娃娃機夾到水槍卻不能用　新北男氣炸！偷滅火器狂噴店家

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區錦和路上一間娃娃機店，1日晚間遭一名男子持滅火器噴灑，隨後騎機車離開。場主查看監視器，發現店內一片狼藉，立即向轄區報案，警方依法受理，並傳喚涉案男子說明。男子供稱，因日前在店內夾取一只玩具水槍，發生故障台主卻不願負責，才會挾怨偷取公家滅火器噴灑。

▲周男偷取公有滅火器，到不願負責的娃娃機店內亂噴。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，住在新北中和的37歲周姓男子，目前待業在家，上個月（6）初，前往錦和路娃娃機店消費，花費200多元夾取一只噴水槍，帶回家卻發現無法正常使用，多次透過通訊軟體與機台台主聯繫，台主卻回應是周男使用問題，不願負責處理，讓周男心生不滿、懷恨在心。

▲周男持滅火器從店內噴到店外。（圖／記者陸運陞翻攝）

昨天晚間11時許，周男突然想起此事，先騎機車偷取建和里公有滅火器，隨後前往該娃娃機店，走進店內就持滅火器胡亂噴灑，將內容物噴灑完，將空罐丟置於娃娃機店，隨後騎車離去。警方通知機台店場主31歲嚴男，嚴男則提出毀損告訴，警方則將依法傳喚周男，將朝竊盜、毀損罪偵辦。

▲周男不滿夾取商品故障，娃娃店家不願負責，懷恨偷取滅火器亂噴。（圖／記者陸運陞翻攝）