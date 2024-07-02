後車門沒關好！休旅車載碎石掉落撒滿地跑了　警調監視器追人

記者賴文萱／高雄報導

高雄鳳山區一輛黑色休旅車後車廂載著多袋雜物行經鳳林路、東福街口，但因車門沒關好，其中2袋不慎掉落路面，沒想到駕駛發現後僅將袋子拿走，留下滿地碎石，險讓後車閃避不及，並影響車輛通行。員警獲報後協助到場先行排除大塊落石，後續調閱監視器通知駕駛說明並將依法舉發。

▲後車廂沒關好！休旅車載碎石掉落撒滿地跑了，警調監視器追人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲休旅車載碎石掉落撒滿地跑了，警調監視器追人。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起行車事故發生在1日17時42分，當時一輛黑色休旅車因後車廂沒關好，行經鳳林路、東福街口等紅燈時，2袋雜物就從後車廂內不慎掉落路面，駕駛發現後停車，但卻只將外袋撿起後便離開現場，沒清理路面，留下滿地碎石險讓後車閃避不及。

▲▼休旅車載碎石撒滿地，沒清理就跑了，警方通知清潔人員協助掃除。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於大量碎石散落於鳳林路內側車道路面，嚴重影響車輛通行，鳳山分局成功派出所獲報後趕緊到場，所幸無造成人員受傷。員警顧及車流，且判斷應能先行排除碎石，立即向附近店家借用掃具掃除大塊落石，後續則由清潔隊人員掃除，員警也在旁維護安全及交通疏導。

警方表示，已調閱監視器，將通知自小客駕駛到所說明，並依照道路交通管理處罰條例第30條一項二款「汽車裝載時，所載貨物飛散、脫落、掉落，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰」製單舉發。