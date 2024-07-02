嫌老闆口氣差！高雄男偷BMW半小時2次撞銀樓　鐵門變形全毀了

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄鳳山區五甲二路上的某家銀樓鐵門，在6月30日凌晨4時竟遭一輛黑色BMW轎車連續衝撞兩次，導致銀樓鐵門整個扭曲變形，但現場並無任何金飾等財物遭竊，警方事後循線逮捕到開車的黃姓男子（44歲）。他供稱多年前和銀樓老闆有買賣黃金的糾紛，覺得老闆口氣很差，才決定衝撞洩憤。

▲高雄鳳山區一家銀樓鐵門在凌晨遭撞。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲黃姓男子駕駛偷來的BMW轎車衝撞銀樓鐵門。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這起衝撞銀樓的事件發生後，警方迅速到場並通知鑑識人員採證，同時調閱監視器鎖定一部自小客車後展開查緝，警方查出該作案車輛於當日凌晨零時，車主於前鎮區永豐路下車購物未熄火，遭不明男子竊走。

▲警方循線逮捕犯案的黃男。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

竊嫌隨後於凌晨3時許以倒車方式撞擊銀樓鐵捲門離去，半小時後又再次回到銀樓前以同樣方式倒車撞擊逃逸。該車於毀損後10多分鐘即棄置於前鎮區武慶二路，男子下車再換騎機車逃逸。

▲高雄鳳山區一家銀樓鐵門在凌晨遭撞。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方透過監視器鎖定黃姓涉案人（44歲），並在6月30日下午14時，在苓雅區凱旋二路將其拘提帶返所。經詢問，銀樓商家與黃男並不認識，但黃男辯稱其與銀樓曾有黃金買賣糾紛，因懷恨在心而竊車衝撞洩恨。本案調查後將黃嫌依毀損、傷害、妨害自由等罪嫌移送偵辦，因罪嫌重大承辦檢察官向法院聲請羈押獲准。