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社會 社會焦點 保障人權

快訊／被控私人招待所性侵「酒店紅牌」　賀軍翔首度現身北檢

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦藝人賀軍翔被控性侵案，日前指揮警方前往搜索賀軍翔等人住處，經媒體報導後，賀軍翔曾發聲明否認逾矩行為，仍遭拍攝中的新戲換角，案經檢警傳訊在場證人，並比對相關人士間的對話紀錄，檢察官2日首度傳喚賀軍翔到案說明。

▲▼賀軍翔涉性侵案，抵達北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲賀軍翔因被控性侵案失去新戲演出機會，今下午抵達北檢。（圖／記者劉昌松攝，下同）

據了解，賀軍翔是在1月間與友人前往一處私人招待所聚會時，透過介紹認識1名女客人，這名女客人事後到台北市警松山分局報案，指控賀軍翔對她「毛手毛腳」，提出妨害性自主等告訴，警方通知賀軍翔等人到案說明後，將案件移送台北地檢署偵辦，據傳被害女子是一名酒店紅牌，也有一說是德州撲克場所的女荷官，因雙方糾紛談不攏才爆出。

檢警為釐清賀軍翔與提告女子的認識經過，以及雙方後續聯繫情形，在5月24日兵分2路，搜索賀及友人的住處，查扣保全相關手機等證物，經媒體大幅報導後，賀軍翔透過律師發布聲明強調，「並未與任何第三人有任何踰矩行為，請媒體朋友不要再散布不實報導，虛耗社會資源。」

案件爆發當時，賀軍翔正在拍攝新戲《郵票與舒芙蕾》，劇組時創影業股份有限公司在6月間宣布換角，並指出賀軍翔未告知這起開拍前已發生的案件，「不僅違背雙方合作誠信，也嚴重影響本公司信譽及對合作夥伴的承諾。」同時，劇組也表示不預判任何法律結果，期盼司法調查還原真相。

▲▼賀軍翔涉性侵案，抵達北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼賀軍翔涉性侵案，抵達北檢。（圖／記者劉昌松攝）

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