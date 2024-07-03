建一個許願井　古孟萱2024個展台南甘樂阿舍美術館展出

▲就讀國立台南藝術大學造形所藝術家古孟萱，《建一個許願井 古孟萱2024個展》，6月29日至8月10日在台南甘樂阿舍美術館展出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

以許願井、紙本、絹布相互構成與對應，從浩大的景觀災難至個人微小敘事，也是摧毀與希望兩者於空間的不斷穿梭，就讀國立台南藝術大學造形所藝術家古孟萱，《建一個許願井 古孟萱2024個展》，6月29日至8月10日在台南甘樂阿舍美術館展出，7月6日下午3時舉辦開幕茶會，歡迎到場參觀。

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身處事物流動快速與訊息龐大沖刷之現世，藝術家思考個體如何面對資訊氾濫，試圖將破壞、不安、躁動、暴力等訊息，隱藏於安逸的紙本圖像中。脫離單一事件、以收集者的角色，在被量化的影像時代中，藝術家重新以創作審視與傳達個人觀點。

藝術家古孟萱 GU MENG-XUAN ，1998年出生於台灣苗栗，畢業於國立彰化師範大學美術學系，現就讀於國立台南藝術大學造形所。個人創作致力於平面、裝置、傳統書畫，從個人生活經驗及成長背景延伸至創作的可能性，並關注社會意識。近年開始嘗試將圖片轉印至宣紙上，對應傳統書畫需要大量經驗才能完成，思考現在快速的時代，書畫的可能性。

古孟萱曾獲得2023 台南新藝獎、2022 高雄獎入選、2019台臺灣意象工藝產品設計佳作，《建一個許願井 古孟萱2024個展》，6月29日至8月10日在台南市北區北忠街甘樂阿舍美術館展出，7月6日下午3時舉辦開幕茶會，並舉辦藝術家座談（ Artist Talk：穿梭事件與影像 古孟萱x郭嘉羚 ），甘樂阿舍美術館開放時間：週三至週六 1200-1700，歡迎喜愛藝術的民眾前往參觀。