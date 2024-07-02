新冠高峰上修！單周恐破12萬人次就醫　新變異株LB.1本土占比竄升

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情持續升溫，疾病管制署今（2）日公布最新監測，上周新增932例新冠本土併發症，為今年單周新高，另新增64例死亡，也比前一周增加；觀察也發現，近期本土主流變異株為JN.1，但新興LB.1占比竄升，傳播力更強。疾管署副署長曾淑慧表示，近期新冠併發症增加趨勢減緩，預期7月中旬達到高峰，屆時單周就診人次上修至12萬。

疾病管制署今日表示，上周（6月25日至7月1日）新增932例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（6月18日至24日）新增815例上升；另上周新增64例死亡病例，較前一周新增40例上升。

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至於近4周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為47%及38%，仍為國內主流株；KP.2的占比略升，分別為20%及25%，其餘重點變異株分別為LB.1占比為14%及9%，KP.3占比為9%及15%，XDV.1占比為8%及9%。

曾淑慧表示，這波疫情竄升最快的時間點在兩周之前，上升幅度到90%，前一周則上升30%，上周僅上升14%，雖然併發症個案逐周增加，但增加比例有減緩趨勢，仍預期7月中旬會達到高峰，之後緩慢下降。

疾管署長莊人祥上周說明，新冠7月中旬高峰時單周就診人次將破10萬，曾淑慧今表示，依據最新推估，高峰時就診將突破12萬人次，數據上修，考量個案每人可能就診2次，實際確診輕症人數則約6萬人。

目前全球主要流行變異株JN.1、KP.2及KP.3及近期快速增加的LB.1，國內也觀察到LB.1占比上升。曾淑慧指出，國內在5月中旬首次監測到LB.1，現在占比達到14%，分析其影響，相關研究顯示，LB.1和KP.2、KP.3都是JN.1子代，傳播能力比較高，因為免疫逃脫能力比較強，至於致病力，根據美國CDC、WHO相關研究，不管JN.1、KP系列、LB.1本身造成疾病嚴重度沒有差別。

疾管署強調，現有快篩與PCR等檢測方法仍能有效偵測，已核准抗病毒藥物亦持續有效。美國CDC評估接種XBB疫苗對青壯年與高齡者，皆具有效疫苗保護力，建議高風險者補接種疫苗，以得到更佳的保護力。