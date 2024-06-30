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新冠幼兒重症頻傳！台大醫曝觀察「幾乎全家得」　3情況應戴口罩

▲▼台大醫院新大樓 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新一波疫情讓就診民眾增加，圖為台大醫院就醫資料照 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內進入第六波新冠疫情，疾病管制署公布本土併發症通報中，連續三周出現幼兒重症。感染科權威、台大醫師黃立民表示，這波疫情傳播速度快，流行幅度太大導致「家戶感染」相當普遍，也造成現在不少幼兒確診的情況。近來天氣熱，不少人口罩戴不住，醫師建議有3種情況還是應該戴上，降低遭感染風險。

根據疾管署上周最新監測顯示，新冠單周就診人次超過9萬，本土併發症也達817例，目前預估疫情會在7月中旬達到高峰。併發症方面，上周有通報2起1歲左右幼兒重症，其中1人還在加護病房治療，再往前2周也都有幼兒重症通報。

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這波新冠疫情是否有特徵或者特別容易影響幼兒？台大醫院兒童感染科醫師黃立民分析，目前觀察主要表現大同小異，還是呼吸道症狀為主，和過去沒有比較特別不一樣。但可以看到它傳播情況非常快速，現在看到幾乎都是「全家得」，有好幾個3個月以下幼兒感染新冠被帶來看診，就是因為家裡人都中招，馬上幫孩子快篩得知。

黃立民分析，新冠病毒沒有特別容易找上幼兒，最主要就是家戶內傳播情況變多了，讓孩子被感染；另外重症比例也沒有特別增加，但是就是感染的人變多，重症數也變多。疫情發展約1個月之後，幼兒確診情況應該會減緩，這個病毒比較喜歡老人，比較不喜歡年輕人，尤其不喜歡小孩，因為小孩體內環境並不適合病毒繁殖，所以要注意的主要還是長者的情況。

▲▼台大醫院129週年院慶研討會-兒童健康的挑戰與創新-小兒部黃立民教授。（圖／台大醫院提供）

▲台大醫院小兒部教授黃立民出席129週年院慶研討會-兒童健康的挑戰與創新，會後受訪談新冠疫情。（圖／台大醫院提供）

疾管署監測也呈現同樣情況，累積併發症中65歲以上長者占79%；至於今年小於1歲的併發症有33起，1歲至6歲個案則有39起，疾管署副署長曾淑慧表示，占比和往年相比沒有異常增加。

黃立民示警，這波新冠傳染力強，症狀也沒有特殊表現，身邊的人就可能傳染給你！最好的預防方式還是接種疫苗，儘管現在主流病毒株是JN.1，XBB疫苗在避免重症的保護還是很有效，等於是最簡單也最重要的事情，只要最近4~6個月都沒打過疫苗的人，還是建議來接種。

至於口罩，現在天氣很熱又戴不住。黃立民建議3個時機一定要戴，包含到醫院時、搭乘捷運等大眾運輸工具時，最後則是去大型集會的場所，例如演唱會、棒球賽那些都可能會激情喊叫、噴口水情況多的場合，還是要把口罩戴上。

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