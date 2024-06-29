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這波新冠傳很快！台大醫示警：「變異株LB.1接力」恐進高原期

▲▼台大醫院兒童感染科黃立民。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大醫院兒童感染科醫師黃立民，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內進入第六波新冠疫情，上周新冠就診人次超過9萬，本土併發症通報人數也達817例，已經超過第五波疫情最高點。疾病管制署目前預估疫情會在7月中旬達到高峰，但後續趨勢還要觀察，感染科權威、台大醫師黃立民今（29）日表示，這波疫情傳播速度快，病例快速上升，高峰後應該會快速下降，除非有新的變異株LB.1去接力，就可能變成高原期。

台大醫院兒童感染科醫師黃立民今日出席台大醫學院院慶研討會，會後接受訪問時表示，這波新冠傳播速度非常快，現在看到幾乎都是全家得的「家戶內傳播」，雖然重症比例沒有特別增加，但是就是感染的人變多，重症數也變多。

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黃立民指出，因為這波疫情快速上升，7月中旬達到高峰之後，應該就會快速下降，就像是能量釋放，能量釋放越快，病毒就下降越快。但有一個例外，就是新的變異株出現，例如近期受到關注的LB.1增加，就可能變成高原期，這也是民眾比較不打疫苗的後果，變異株出現情況非常快。

這波新冠除了傳染力強，症狀也沒有特殊表現，身邊的人就可能可以傳染，黃立民提醒，最好的方式還是接種疫苗，儘管現在主流病毒株是JN.1，XBB疫苗在避免重症的保護還是很有效，這時就算全台灣都在得新冠，只要不出現重症，可以視為感冒。 

▲▼新冠疫情趨勢圖。（圖／疾管署提供）

▲新冠疫情趨勢及變異株監測。（圖／疾管署提供）

接種疫苗是最簡單、最重要可以做的事情，黃立民說，最近4~6個月都沒打過疫苗的人，就建議接種疫苗。美國最新研究顯示，沒有接種XBB新冠疫苗的人，本身保護力和沒有打過疫苗的人差不多，顯示如果打XBB以前的疫苗基本上都沒有用了，應該當作自己沒有保護力。

根據疾管署最新統計，上周一口氣新增817例新冠本土確定病例(併發症)，比前一周上升3成，另也增加40例死亡病例。在變異株監測方面，近四周變異株監測，主流仍是JN.1，而KP系列病毒（KP.2、KP.3）占比也持續上升。

疾管署長莊人祥日前表示，初估這波疫情高峰會在7月中旬以前，單周約1000例本土併發症，後續是否會急劇下降或者有一段高原期還要再觀察。而上周健保門急診診斷新冠陽性約9萬人次，若按此推估，7月中旬高峰時陽性個案恐怕會超過10萬人次，但大部分都是輕症，少數才需要住院，提醒高風險民眾注意。

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