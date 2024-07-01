台灣豬瘟拔針周年　農業部：可望成為亞洲唯一「三大豬病非疫區」

▲台灣豬瘟全面拔針屆滿1周年。（圖／ETtoday資料照）

記者楊惠琪／台北報導

農業部今表示，台灣豬瘟全面拔針今屆滿1周年，農業部將向世界動物衛生組織（WOAH）提出申請成為豬瘟非疫國，若通過審查，可望在明年率先成為亞洲唯一「三大豬病非疫區」的國家，代表台灣成功清除及防堵口蹄疫、非洲豬瘟及豬瘟三大豬病，將是國內養豬產業重要里程碑。

農業部指出，豬瘟為我國甲類動物傳染病，亦為WOAH表列應通報疾病，會造成豬隻全身性出血、流死產，是高度傳染性高死亡率的疾病，亞洲地區國家均遭受豬瘟疫病的危害。我國自2005年於彰化縣發現最後1例案例後，未再發現豬瘟確診病例。

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農業部說明，從2021年起防檢署啟動各項監測機制，均未發現或檢出豬瘟野外病毒，研判國內豬瘟發生及傳播風險極低，經專家評估後，去年分兩階段推動停止施打豬瘟疫苗措施，從去年7月1日起，國內豬隻已全面停止注射豬瘟疫苗。

農業部說，我國豬隻全面停止注射豬瘟疫苗已達1年，經嚴密監測未發現豬瘟野外病毒株活動跡象，已符合WOAH陸生動物衛生法典所列「豬瘟非疫國」申請要件，可備妥相關資料向WOAH申請「豬瘟非疫國」。

農業部表示，若成功申請為「豬瘟非疫國」，除可減少養豬場人力及購置疫苗費用，亦可降低因施打疫苗造成緊迫及副作用的損失，有效減少豬隻飼養成本，也將大為提高我國豬隻及豬肉產品國際競爭力，更展現國內重大動物疫病的防疫成果。

