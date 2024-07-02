菜鳥護理師「曬26K薪資單」　怒爆辛酸內幕：踐踏自己一生

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來台灣出現護理師缺工危機，而人力短缺的原因，不乏薪資與工作負荷不成正比、護理系招生不足等。一名菜鳥護理師就曬出2萬6400元的薪資單，怒喊「踐踏了自己的一生。」

這名護理師在Dcard曬出薪資單，激動表示「對！你們沒有看錯，辛辛苦苦在學校所學，掌握人命安全，還有包山包海的工作，結果第一個月2萬6400元，到底是從哪裡聽來護理師月入6-7萬？這種鬼話騙一堆人去讀，結果踐踏了自己的一生。」

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▲菜鳥護理師貼出自己的薪資單。（圖／翻攝自Dcard）

他接著抱怨道，現在家屬真的不是普通的難搞，動不動就提告護理人員，「1個月會有6萬以上的收入，全都是用大夜班還有加班換來的，我請問一下，日夜顛倒用肝換來的錢有比較好嗎？現在賺的輪班費都是未來的醫藥費。」

對此，就有網友幫補血，直言「醫護們真的很辛苦，其實薪水換算工作內容時數的確很低，輪班+加班一個月6、7萬真的不多，希望你們可以爭取到自己的權益，畢竟台灣醫療若真的倒了，也是可憐我們這些平民百姓」、「辛苦你們了，我真的覺得以護理師工作的勞累程度，這種薪資不合理」。