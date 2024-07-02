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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

若再有嚴重停跳電　張啟楷主張：未來卓榮泰備詢「關掉議場冷氣」

▲民眾黨立委黃國昌主持時事聯訪記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲由左至右分別為黃珊珊、黃國昌、吳春城、張啟楷。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

《美麗島電子報》1日公布最新民調，有50.2％民眾對總統賴清德未來4年提供足夠用電表達「沒信心」，且有64.1％民眾認為核電要延役。立院民眾黨團總召黃國昌喊話，能源政策要嚴肅面對，別以意識形態治國；民眾黨立委張啟楷則提議，若未來再發生嚴重停跳電，以後行政院長卓榮泰每週二、五到立院備詢時，就把議場冷氣關掉，苦民所苦。

民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城、立委張啟楷2日上午9時召開時事回應記者會。針對《美麗島電子報》民調顯示，50.2%民眾對不缺電沒信心，64.1%的民眾則主張核電要延役？黃國昌表示，新政府必須對能源政策說清楚，不能只畫大餅。

黃國昌提及，自己6月28日質詢卓榮泰時就表示，政府在面對2026年再生能源的基本問題時，竟無法提供任何答案，腦袋空空「只剩口號！」能源政策要嚴肅面對，不能以意識形態治國、持續以跳電或小動物當藉口，否則將如同柯文哲主席所說，最終受害的都是人民。

針對能源問題，張啟楷補充道，光是上週日就有3縣市、近一萬戶民眾飽受停跳電之苦，有高達64.1%民眾要求核電延役，和民眾黨團與黨主席柯文哲主席態度一致。

張啟楷呼籲，民進黨腦袋不要還停留在上個世紀，核三延議要5年前申請「只是一個辦法」，是可以改的，民進黨以往總會找到方法繞過法律，這時候反而又被法律綁死；台灣減碳排名世界倒數第7，卻還在洋洋自得夢遊，世界趨勢上連相當反核的德國都緊急修法讓核能機組延役，美國加州也修法讓核電廠延役，民進黨應重視這些國際範例。

張啟楷直言，接獲許多民眾陳情，明明民間停、跳電如此嚴重，官員卻每天吹冷氣不受影響，因此主張若是再發生嚴重停、跳電，以後卓榮泰和執政官員每週二、五到立院備詢的時候，「就把議場冷氣關了！」讓官員苦民所苦。

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民眾黨立法院張啟楷黃國昌卓榮泰能源冷氣

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