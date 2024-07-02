歐盟認定「核能＝綠能」？　一次看懂國際官方超嚴格要件

▲核四廠。（資料照／台電提供）



記者陶本和／台北報導

國內政壇在能源議題的論辯中，時常出現歐盟將「核能」認定為「綠能」的論述。事實上，根據歐盟官網，歐盟對於核電是否為綠能的認定極為嚴格，必須納入永續分類標準，遵守安全和環境條件，備妥核廢料處置設施，另需有3.5代核電廠施工許可，且發照還有年限。總歸而言，歐盟是把核電與天然氣納入永續分類標準的過渡性／轉型性活動，但並沒有承認核能就是綠能。

總統賴清德上任以來，和碩董事長童子賢、經濟部長郭智輝多次對外高談闊論能源政策，總涉及未來「核能」繼續應用的可能，讓賴政府上任第一個月起手式，頗有「核能復辟」的意味。近來，在諸多論辯中，歐盟把核能視為綠能的論述再次被提及，此番論述角度，其實過去前總統馬英九就多次提到，但事實上，歐盟在認定上是極為嚴格的，非去脈絡化的認定「核能」等同「綠能」。

攤開歐盟官網的資料，首先歐盟認可的永續經濟活動，包括3大類型，分別為「低碳活動」（low-carbon），也就是使用再生能源、提高能源效率；其次是「過渡性／轉型性活動」（transitional）和「支持性活動」（Enabling Activities）。

在2022年7月，歐盟修正永續分類標準（ (EU Taxonomy Regulation）時，將部分核能活動與天然氣，納入永續經濟活動清單，並歸納在「過渡性／轉型性活動」（transitional）中。

在歐盟的認定中，這些活動（其中包括核電），目前還沒有其他可行的低碳方案可以取代，但確實對減緩氣候變遷發揮重要作用，能符合歐盟的氣候目標和承諾，且受限於嚴格要件，不會擠壓對於再生能源領域的投資。

在歐盟的嚴格要件中，則包括核能必須納入「永續分類標準」，應該遵守監管機關嚴格的安全和環境條件，甚至要準備好「核廢料」最終處置設施；同時，還有其他的要件，包括新建3.5代核電廠的施工許可，僅可發照到2045年，以及現有核電廠延役改造許可，在2040年後不再發放，更禁止將放射性廢棄物出口到第三國處置。

總體而言，歐盟是把核電、天然氣納入歐盟永續分類標準的「過渡性／轉型性活動」，並沒有去脈絡化的認定核能等同綠能。

環境部長彭啟明在正式上任前，有在民進黨直播節目「老闆叫我開直播」中就有表示，歐盟因受俄烏戰爭影響，暫時將核能及天然氣定義為「永續活動分類標準」，但有「嚴格但書」，即是上述歐盟的要件。

彭啟明在訪談中也提到，在聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）上，其實是要求在2030年前，綠能增加為現有水準3倍、能源效率提高1倍，並沒有「核能列為綠能」的說法。