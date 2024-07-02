「各縣市搶AI卻沒人要設電廠」　郭智輝：盼地方政府也助台電順利發電

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（2日）繼續總質詢環節，經濟部長郭智輝也至立院備詢，對於之前一席「各縣市搶AI，卻沒有人要設立電廠」言論，郭智輝表示，台灣有9個縣市希望設立數據、研發中心，這幾個都是用電比較大的，但有些電廠在他們管轄範圍都會被抗拒，希望各縣市若希望AI投資，也協助台電發電順利成功。

郭智輝日前出訪美國時表示，台灣大約有9個縣市在爭取AMD（超微）和NVIDIA（輝達）投資，但台灣人很奇怪，大家都要AI，沒有一人要做電廠，核電沒有人、太陽能也沒有人要、風力也沒有人要、火力也沒有人要，水力又不夠，「所以你認為我有什麼能耐可以滿足他們」。

郭智輝之前一席「各縣市搶AI，卻沒有人要設立電廠」言論引發爭議，郭智輝表示，自己在美國說過這句話，他拜訪很多AI廠，大家都會問他電的問題，台灣有9個縣市希望設立數據、研發中心，這幾個都是用電比較大的，歡迎這些客戶來加入台灣營運，若電不夠當然要滿足需求。

郭智輝表示，很多縣市長都歡迎AI來投資，但有些電廠在他們管轄範圍都會被抗拒、遇到示威陳抗很多，希望各縣市若希望AI投資，也協助台電發電順利成功。