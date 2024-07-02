台電瞬間降壓！部桃醫院電腦大當機　松鼠遭電擊釀禍畫面曝

▲衛福部立桃園醫院昨（1）日清晨內部電腦與部分設施當機，包括掛號、領藥等必須採取人工唱號排解。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

衛生福利部桃園醫院昨（1）日清晨因瞬間降壓導致內部大當機，造成包括掛號與領藥均須靠人工唱號排解，甚至造成內部醫療設施損害，導致衛福部立桃園醫院內部低壓配電盤跳脫；未料今（2）日清晨6時10分再度發生停電事故，台電桃園營業處經巡查發現，兩起停電均係松鼠碰觸線路，致高壓斷線造成欠相事故停電，其中今日造成4961戶停電，已於上午7時36分全線復電，對於造成民眾不便，台電深感抱歉。

▲衛福部立桃園醫院今（2）日清晨因松鼠遭電擊導致電路發生欠相事故導致停電。（圖／台電桃園營業處提供）

台電桃園營業處指出，今天清晨6時10分中壢區龍昌路、中山東路三段、龍東路與八德區長興路等一帶共計4961戶停電，台電獲報後立即派員到現場巡查搶修，其中第一時間轉供復電九成（4450戶），餘511戶已於上午7時36分全線復電。



▲台電桃園營業處指出，部立桃園醫院昨天清晨內部電腦與部分設施當機，經查係中壢區興仁路一段附近因松鼠遭電擊導致瞬間降壓。（圖／台電桃園營業處提供）

台電桃園營業處表示，經查2起停電事故均係松鼠松鼠遭電擊導致，其中昨天清晨5時許因中壢區興仁路一段松鼠遭電擊，導致饋線瞬間降壓，造成部立桃園醫院內部當機，第二起也是因為松鼠碰觸線路造成欠相事故停電，對於造成用電戶不便，台電將派員協助輔導用戶檢視保護電驛設定，並加強配電設備維護點檢，以消彌事故發生。