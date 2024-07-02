　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台電瞬間降壓！部桃醫院電腦大當機　松鼠遭電擊釀禍畫面曝

▲衛福部立桃園醫院昨（1）日清晨內部電腦與部分設施當機，包括掛號、領藥等必須採取人工唱號排解。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲衛福部立桃園醫院昨（1）日清晨內部電腦與部分設施當機，包括掛號、領藥等必須採取人工唱號排解。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

衛生福利部桃園醫院昨（1）日清晨因瞬間降壓導致內部大當機，造成包括掛號與領藥均須靠人工唱號排解，甚至造成內部醫療設施損害，導致衛福部立桃園醫院內部低壓配電盤跳脫；未料今（2）日清晨6時10分再度發生停電事故，台電桃園營業處經巡查發現，兩起停電均係松鼠碰觸線路，致高壓斷線造成欠相事故停電，其中今日造成4961戶停電，已於上午7時36分全線復電，對於造成民眾不便，台電深感抱歉。

▲衛福部立桃園醫院今（2）日清晨因松鼠遭電擊導致電路發生欠相事故導致停電。（圖／台電桃園營業處提供）

▲衛福部立桃園醫院今（2）日清晨因松鼠遭電擊導致電路發生欠相事故導致停電。（圖／台電桃園營業處提供）

台電桃園營業處指出，今天清晨6時10分中壢區龍昌路、中山東路三段、龍東路與八德區長興路等一帶共計4961戶停電，台電獲報後立即派員到現場巡查搶修，其中第一時間轉供復電九成（4450戶），餘511戶已於上午7時36分全線復電。

▲台電桃園營業處指出，部立桃園醫院昨天清晨內部電腦與部分設施當機，經查係中壢區興仁路一段附近因松鼠遭電擊導致瞬間降壓。（圖／台電桃園營業處提供）

▲台電桃園營業處指出，部立桃園醫院昨天清晨內部電腦與部分設施當機，經查係中壢區興仁路一段附近因松鼠遭電擊導致瞬間降壓。（圖／台電桃園營業處提供）

台電桃園營業處表示，經查2起停電事故均係松鼠松鼠遭電擊導致，其中昨天清晨5時許因中壢區興仁路一段松鼠遭電擊，導致饋線瞬間降壓，造成部立桃園醫院內部當機，第二起也是因為松鼠碰觸線路造成欠相事故停電，對於造成用電戶不便，台電將派員協助輔導用戶檢視保護電驛設定，並加強配電設備維護點檢，以消彌事故發生。

 【更多新聞】

桃園醫院系統大當機　台電證實「松鼠」害電力瞬間降壓

男搶殘障攤商17張刮刮樂「6張刮中1800」　剛要換錢就被逮

以為遇真愛！匯款幫女網友辦親人後事　桃警阻詐保他11萬積蓄

 

 

ET快訊
田中千繪寄「台灣1水果」回日本！　媽一聽金額：不敢相信
一票人狂推「台灣1景點世界第一」！　外國人也讚：很震撼
首爾9死重大車禍！　監視器影像曝光
蘋果3傳奇產品列「過時產品」！　不再保證維修
薔薔妹被綠「直播女友打巴掌」！　4萬人在線看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

埔里市區路邊停車收費啟動...沿線淨空畫面曝！賓士挑黃線停

慘摔片！汐止三寶闖紅燈左轉　害直行騎士撞上進加護

毒蟲被抓鬆一口氣！主動掏毒喊要戒　「怕變成孩子壞榜樣」

高雄「小太陽」鸚鵡迷航！10天後現身屏東　枋寮警助人鳥團圓

有錢玩遊戲卻不還1000！欠債男嗆：不然要怎樣　遭3人圍殺刺腿

彰化慣竊偷名車、衝撞4警車...還撞傷無辜騎士　判決出爐

「混肥料下腳料」私菸便宜賣...加甘味劑掩惡臭　削億元6人被逮

屏東轎車不明原因側翻　女駕駛受困獲救

衝撞總統府！「賓士E200哥」移送北檢全程低頭　嘴閉緊緊不說話

脊損名醫騎電動行李箱逛貴婦百貨　遭保全驅趕！怒轟不尊重人權

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友

陶晶瑩女兒荳荳突上台　爆料叔叔阿姨喝酒爬來爬去

不滿女乘客沒讓博愛座！　特勤退伍伯：是男的我就打妳

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

埔里市區路邊停車收費啟動...沿線淨空畫面曝！賓士挑黃線停

慘摔片！汐止三寶闖紅燈左轉　害直行騎士撞上進加護

毒蟲被抓鬆一口氣！主動掏毒喊要戒　「怕變成孩子壞榜樣」

高雄「小太陽」鸚鵡迷航！10天後現身屏東　枋寮警助人鳥團圓

有錢玩遊戲卻不還1000！欠債男嗆：不然要怎樣　遭3人圍殺刺腿

彰化慣竊偷名車、衝撞4警車...還撞傷無辜騎士　判決出爐

「混肥料下腳料」私菸便宜賣...加甘味劑掩惡臭　削億元6人被逮

屏東轎車不明原因側翻　女駕駛受困獲救

衝撞總統府！「賓士E200哥」移送北檢全程低頭　嘴閉緊緊不說話

脊損名醫騎電動行李箱逛貴婦百貨　遭保全驅趕！怒轟不尊重人權

沐書香話融合　第十六屆海峽論壇·海峽閱讀大會於福建開幕

陸油罐車「極限使用」裝完化工煤油裝大豆油　司機擦拭油口避檢

修選罷法與拆樑無關！　牛煦庭籲：藍白支持者站出來終結罷免鬧劇

埔里市區路邊停車收費啟動...沿線淨空畫面曝！賓士挑黃線停

白12日院會提邀賴清德國情報告　綠批涉違憲：不予支持

吳思瑤稱「買30份炸雞請藍委」　徐巧芯曝始末嗆：先上車後補票

蘇花公路5處土石流！受困人車安全撤離　估中午搶通

慈濟「見舞金」分發能登災民　暖心送達獲得日人感謝信

夫過世2個月！公婆住「娘家買的房」不走　內行人曝1情況最麻煩

舉重女神承載國人祝福備戰奧運　郭婞淳：一切都是最好的安排

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

社會熱門新聞

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」　獲家屬無條件原諒

困透天厝電梯　台南「包包天后」遇火警亡

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

快訊／24旅客遊金門食物中毒！5人上吐下瀉

即／黃子佼、賀軍翔涉性侵　北檢將傳喚2人開庭

惡男酒瓶爆頭超商店員　打成腦震盪

女爛醉痛醒驚覺失身　惡狼竟是母親男友孫子

大寮「移工假日天堂」被抄毒　熱褲妹趴地受檢

汐止街頭14人互毆鋁棒砸車　警開槍喝令趴下

即／賓士男朝AIT按喇叭　又衝撞總統府花臺！

即／豪雨狂炸花蓮！秀林鄉和平村宣布「停止上班上課」

賓士E200衝總統府影片曝！駕駛全身名牌行頭驚人

賓士E200哥衝撞總統府　移送喊：我老婆是共諜

更多熱門

相關新聞

腎病症候群「突發心跳停止」　醫揭最危險併發症

腎病症候群「突發心跳停止」　醫揭最危險併發症

一名26歲女性罹患腎病症候群，近期因全身水腫且蛋白尿增加，懷疑疾病復發而入院接受治療，沒想到在住院期間患者突發心跳停止，醫療團隊緊急搶救一度使用葉克膜維持生命，經過電腦斷層掃描發現她兩側大片肺栓塞，醫療團隊隨即進行凝血劑治療；醫師指出，腎病症候群是許多患者面臨的一個嚴重健康問題，其中血管栓塞被認為是其最嚴重的併發症之一。

治療關節退化啟發新契機！部桃骨科團隊研究老藥有新發現

治療關節退化啟發新契機！部桃骨科團隊研究老藥有新發現

傳王必勝接任部桃院長　薛瑞元：他沒說

傳王必勝接任部桃院長　薛瑞元：他沒說

連假性病風險高　部桃提供身心共照服務

連假性病風險高　部桃提供身心共照服務

部桃「桃樂居」春節活動　長輩最愛摸彩

部桃「桃樂居」春節活動　長輩最愛摸彩

關鍵字：

部立桃園醫院內部電腦當機松鼠遭電擊瞬間降壓台電桃園營業處

讀者迴響

熱門新聞

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！4萬人看傻

波音787遇強烈亂流迫降！　30人傷

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

林千又砸12萬空運LV巧克力全融化

AV女優曬婚禮穿搭被讚滿分　老司機暈了

吳亦凡坐牢媽想賣車換錢　千萬BRABUS G800售價曝

阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」　獲家屬無條件原諒

全球最佳大學排行　2私校擠進台灣前5名

抓到外遇「孩讀高中才離婚」　妻拿2間房、孩24間

更多

最夯影音

更多

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面