開完房間！男說不用給錢「私下1舉動」她火速封鎖　網喊：有夠貪

▲炮友結帳時說不收錢，私底下卻要給帳號。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人為了解決生理需求，就會尋找「炮友」。近日有網友發文透露，她和炮友開完房間後，本來要給一半的費用，但對方當下明明說不用，後來又要她轉帳，讓她索性封鎖不聯絡。貼文曝光後，大票網友也直搖頭。

女網友在Dcard上，以「開房金額」為標題發文表示，她日前和炮友開房間後，兩人就到櫃檯結帳。當時男方正在掏錢，她則說自己等一下會給一半的費用，只是對方卻回絕，告訴她「不用」。

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雖然男方一開始說不用，不過結完帳後，他卻告訴原PO，付錢的事情不要在櫃檯前面講，他會再給帳號，屆時再轉給他一半。聞言，原PO心想，這人似乎很怕其他人知道不是自己付全額，因此傻眼之餘，她也索性封鎖對方，決定不再聯繫。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「封鎖得好，跟房間根本沒關係，前面說不要後面又要人家匯款，幹嘛一開始不說要？變來變去很煩」、「支持AA，但完全看不起那種假裝全付，實際上還是要A的人，不能錢跟面子都要欸，有夠貪」、「不管怎樣，愛裝真的很讓人冷感」、「AA沒什麼問題，但說不用又叫你偷偷轉帳超X北，你會提出要付一半，但最後還是封鎖應該是跟我一樣想法」。